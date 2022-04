LHV UK Limitedi juhtkonna liikmeks saab Keith Butcher

English Estonian

Alates 1. maist 2022 saab Keith Butcherist AS LHV Groupi tütarettevõtte LHV UK Limited juhtkonna liige. Ta on teine sõltumatu juhtorgani liige, kes LHV UK Limitedi juhtkonnaga liitub. Keithist saab ka LHV UK Limitedi riskikomitee, auditikomitee, töötasukomitee ja nomineerimiskomitee liige.

Keith on kogenud finantsjuht, olles oma juhtimiskarjääri jooksul töötanud mitmetel ametikohtadel rahvusvaheliselt noteeritud kiiresti kasvavates e-kaubanduse, finantstehnoloogia ja veebimaksetega tegelevates ettevõtetes. Aastal 2014 pälvis ta Grant Thornton Quoted Company Awards’i aasta finantsjuhi auhinna.

Keith on praegu ettevõtte Boku Inc. finantsjuht. Ta liitus nimetatud ettevõttega 2017. aastal pärast esmast avalikku pakkumist sõltumatu juhtorgani liikmena ja auditikomitee esimehena. 2019. aastal asus ta finantsjuhi kohale.

Aastatel 2010–2015 oli Keith ettevõtte PaySafe Group Plc (endine Optimal Payments Plc) finantsdirektor viieaastase suure kasvuperioodi jooksul. Ta oli ka ettevõtte DataCash Group Plc finantsdirektor kuueaastase eduka kasvuperioodi jooksul, mille tulemusena müüdi ettevõte MasterCardile.

Keith lõpetas 1984. aastal Warwicki Ülikooli ja omandas majandusteaduste bakalaureusekraadi (kiitusega). Aastal 1993 liitus ta KPMG-ga, kus ta sai vannutatud audiitori kutse. Ta on Ühendkuningriigi vannutatud audiitorite instituudi liige.

LHV UK juhtkonna esimees Madis Toomsalu kommenteeris Keithi ametisse nimetamist järgmiselt: "Meil on hea meel nimetada Keith LHV UK juhtkonda. Ta toob kaasa rikkaliku valdkonnakogemuse ja muljetavaldava kogemuse rahvusvaheliselt noteeritud, kiiresti kasvavate ettevõtete järgmisele tasemele viimisel. Tema kogemused juhtorganite sõltumatu liikmena ja kogemus auditikomitee esimehena on teretulnud täiendus LHV UK juhtkonnale."

Keith Butcher ja temaga seotud isikud ei oma AS LHV Groupi aktsiaid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 690 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari seisuga 332 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





