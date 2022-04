CGG : CGG Augmente sa Capacité de Calcul Informatique Scientifique de Haute Performance avec un Nouveau Centre HPC au Royaume-Uni

English French

CGG Augmente sa Capacité de Calcul Informatique Scientifique de Haute Performance

avec un Nouveau Centre HPC au Royaume-Uni



Paris, France – le 12 avril 2022

Afin de renforcer sa différenciation technologique continue dans ses cœurs de métiers et d'accélérer le développement de ses nouveaux business, CGG étend considérablement sa capacité de Calcul informatique scientifique de Haute Performance (HPC) et ses offres de services associées. La société a récemment signé un bail pour la construction d'un nouveau hub HPC européen dans le sud-est de l'Angleterre prévu d’être opérationnel au premier semestre 2023 pour fournir jusqu’à 100 pétaflops supplémentaires de puissance informatique scientifique (HPC) dans le cloud.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : « L'expansion de notre puissance informatique scientifique (HPC) au Royaume-Uni vient soutenir l'avancement continu de nos technologies et de nos services d'imagerie du sous-sol qui sont à la pointe de l'industrie ainsi que la croissance de nos offres HPC spécialisées pour des clients nouveaux et existants des secteurs de l'énergie, de l'environnement et autres secteurs industriels. Pour maintenir son leadership dans les sciences du digital et fournir des capacités numériques hautement différenciées qui répondent aux exigences avancées de nos clients en matière de HPC, de logiciels, de cloud et de transformation numérique, CGG investit des ressources importantes notamment en Recherche et Développement et en partenariat. »

Depuis plus de 10 ans, CGG a développé une expertise et une expérience de pointe en matière de Calcul informatique scientifique de Haute Performance (HPC) et notamment dans la mise en œuvre sur son site de Houston des techniques de refroidissement liquide en immersion totale d’ordinateurs de grande puissance et de haute efficacité. Fort de cette expérience et pour apporter des avantages significatifs aux applications spécialisées de calcul informatique scientifique dans le cloud, le nouveau hub HPC britannique s'appuiera sur de nouvelles innovations technologiques multiples, notamment dans le Calcul informatique scientifique de Haute Performance industriel et dans l'efficacité énergétique. Conformément à son engagement en faveur de l'énergie verte et de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 2) et son objectif de neutralité carbone d'ici 2050, le nouveau hub, comme tous les autres sites opérationnels de CGG au Royaume-Uni, sera alimenté par une énergie 100% renouvelable.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

