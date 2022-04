OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

12 April 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 April 2022 it had purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 150,000 Highest price paid (per ordinary share) £6.00 Lowest price paid (per ordinary share) £5.855 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.904

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 447,728,469 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 447,728,469.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:28:31 GBp 38 587.00 XLON xeaAgX82lb@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:28:31 GBp 1 587.00 XLON xeaAgX82lb0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:28:31 GBp 1,264 587.00 XLON xeaAgX82lby OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:26:20 GBp 208 586.50 XLON xeaAgX82jJU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 1,700 587.00 XLON xeaAgX82fmv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 363 587.50 XLON xeaAgX82fmx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 109 587.50 XLON xeaAgX82fmz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 1,609 587.50 XLON xeaAgX82fpa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 178 587.50 XLON xeaAgX82fpc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 278 587.00 XLON xeaAgX82fsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 171 587.50 XLON xeaAgX82fm4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 37 587.50 XLON xeaAgX82fm9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:23:50 GBp 343 587.50 XLON xeaAgX82fmI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:20:57 GBp 648 587.50 XLON xeaAgX82Lfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:12:31 GBp 54 586.00 XLON xeaAgX82QOA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:12:31 GBp 385 586.50 XLON xeaAgX82QOC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:12:19 GBp 52 587.00 XLON xeaAgX82Rji OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:12:19 GBp 829 587.00 XLON xeaAgX82Rjk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:12:19 GBp 756 587.00 XLON xeaAgX82Rju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:12:19 GBp 1,080 587.00 XLON xeaAgX82Rjw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:06:20 GBp 355 587.50 XLON xeaAgX82552 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:06:17 GBp 74 588.00 XLON xeaAgX82574 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:06:17 GBp 387 588.00 XLON xeaAgX82576 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:06:17 GBp 350 588.00 XLON xeaAgX82578 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:03:58 GBp 563 588.00 XLON xeaAgX823K7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:03:34 GBp 720 588.50 XLON xeaAgX820jJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:01:51 GBp 53 589.00 XLON xeaAgX821Ni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:01:51 GBp 1,055 589.00 XLON xeaAgX821Nk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 16:01:50 GBp 1,668 589.00 XLON xeaAgX821NT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 350 590.00 XLON xeaAgX82FHb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 1,295 590.00 XLON xeaAgX82FHr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 352 590.00 XLON xeaAgX82FHt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 518 590.00 XLON xeaAgX82FHv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 353 590.00 XLON xeaAgX82FHX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 498 590.00 XLON xeaAgX82FHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 1,579 590.00 XLON xeaAgX82FMR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 286 590.00 XLON xeaAgX82FMT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:59:52 GBp 394 590.00 XLON xeaAgX82FMV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:45:02 GBp 613 589.50 XLON xeaAgX83@Ap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:45:02 GBp 396 589.50 XLON xeaAgX83@Ar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 151 590.50 XLON xeaAgX83ygP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 226 590.50 XLON xeaAgX83ygR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX83ygT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 708 590.50 XLON xeaAgX83yrg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 540 590.50 XLON xeaAgX83yri OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 226 590.50 XLON xeaAgX83yrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 59 590.50 XLON xeaAgX83yrm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 708 590.50 XLON xeaAgX83ygJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 540 590.50 XLON xeaAgX83ygL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:43:38 GBp 286 590.50 XLON xeaAgX83ygN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:38:01 GBp 776 590.00 XLON xeaAgX83vBf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:38:01 GBp 85 590.00 XLON xeaAgX83vBh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:51 GBp 309 590.50 XLON xeaAgX83bsd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:51 GBp 71 590.50 XLON xeaAgX83bsX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:51 GBp 114 590.50 XLON xeaAgX83btT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:51 GBp 178 590.50 XLON xeaAgX83btV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:50 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX83bne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:36 GBp 2,453 591.00 XLON xeaAgX83b0C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:34:36 GBp 235 591.00 XLON xeaAgX83b0E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:32:21 GBp 340 590.00 XLON xeaAgX83ZO2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:30:04 GBp 350 590.00 XLON xeaAgX83kxN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:23:43 GBp 806 590.00 XLON xeaAgX83Nld OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:23:43 GBp 610 590.00 XLON xeaAgX83NlX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:21:49 GBp 914 590.50 XLON xeaAgX83LEB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:21:49 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX83LED OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:19:29 GBp 163 589.00 XLON xeaAgX83GYg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:19:06 GBp 804 589.50 XLON xeaAgX83Gw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:19:06 GBp 351 589.00 XLON xeaAgX83Gwt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:19:06 GBp 292 589.50 XLON xeaAgX83Gwv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:15:52 GBp 278 590.00 XLON xeaAgX83VmY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:15:51 GBp 819 590.00 XLON xeaAgX83Vmf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:10:03 GBp 335 590.50 XLON xeaAgX83OI5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:10:03 GBp 481 590.50 XLON xeaAgX83OI7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:10:03 GBp 684 591.00 XLON xeaAgX83OIo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:10:03 GBp 286 591.00 XLON xeaAgX83OIq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:10:03 GBp 350 591.00 XLON xeaAgX83OIs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:10:03 GBp 650 591.00 XLON xeaAgX83OIu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:07:09 GBp 572 591.50 XLON xeaAgX837g4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:07:09 GBp 565 591.50 XLON xeaAgX837gc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:06:52 GBp 238 591.00 XLON xeaAgX837FQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:06:10 GBp 811 590.00 XLON xeaAgX834o2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 15:00:12 GBp 1,283 590.50 XLON xeaAgX83Eew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:58:46 GBp 642 591.50 XLON xeaAgX83FCm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:58:46 GBp 494 591.50 XLON xeaAgX83FCo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:58:46 GBp 95 591.50 XLON xeaAgX83FCq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:55:58 GBp 401 591.00 XLON xeaAgX83Alj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:55:58 GBp 286 591.00 XLON xeaAgX83All OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:55:58 GBp 178 591.00 XLON xeaAgX83Aln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:55:58 GBp 350 591.00 XLON xeaAgX83Alp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:51:50 GBp 836 590.00 XLON xeaAgX8396$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:51:45 GBp 355 590.00 XLON xeaAgX839CK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:49:49 GBp 289 590.50 XLON xeaAgX8ytye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:49:49 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8ytyg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:46:55 GBp 305 590.50 XLON xeaAgX8yrK9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:46:55 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8yrKB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:46:55 GBp 1,087 590.50 XLON xeaAgX8yrKS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:46:55 GBp 460 590.00 XLON xeaAgX8yrKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:59 GBp 400 590.50 XLON xeaAgX8ypyg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:59 GBp 500 590.50 XLON xeaAgX8ypyi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:59 GBp 232 590.50 XLON xeaAgX8ypyk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:05 GBp 29 590.50 XLON xeaAgX8ymW$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:05 GBp 26 590.50 XLON xeaAgX8ymWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:05 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8ymWr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:44:05 GBp 472 590.50 XLON xeaAgX8ymWz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:38:40 GBp 420 587.50 XLON xeaAgX8yykX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:38:40 GBp 323 587.50 XLON xeaAgX8yylK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:38:35 GBp 88 588.00 XLON xeaAgX8yyn6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:38:35 GBp 253 588.00 XLON xeaAgX8yyn8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:38:35 GBp 458 588.00 XLON xeaAgX8yynA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:37:43 GBp 81 588.50 XLON xeaAgX8yyPp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:37:43 GBp 928 588.50 XLON xeaAgX8yyPr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:37:17 GBp 401 589.00 XLON xeaAgX8yzeK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:37:17 GBp 350 589.00 XLON xeaAgX8yzeM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:35:41 GBp 350 587.50 XLON xeaAgX8ywsF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:35:19 GBp 363 587.50 XLON xeaAgX8ywDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:35:19 GBp 350 587.50 XLON xeaAgX8ywDV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:32:16 GBp 307 587.50 XLON xeaAgX8yvhq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:32:16 GBp 336 587.50 XLON xeaAgX8yvhx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:31:54 GBp 454 588.00 XLON xeaAgX8yv2r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:31:29 GBp 176 588.50 XLON xeaAgX8ycZR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:31:29 GBp 329 588.50 XLON xeaAgX8ycZT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:57 GBp 743 589.50 XLON xeaAgX8yc9y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:56 GBp 1,362 590.00 XLON xeaAgX8yc9L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 170 590.50 XLON xeaAgX8ydu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 178 590.50 XLON xeaAgX8ydu8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8yduA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 218 590.50 XLON xeaAgX8yduC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 218 590.50 XLON xeaAgX8yduE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 340 590.50 XLON xeaAgX8yduU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:19 GBp 650 590.50 XLON xeaAgX8ydxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:06 GBp 265 589.50 XLON xeaAgX8yab8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:30:06 GBp 69 589.50 XLON xeaAgX8ydQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:26:10 GBp 3,377 588.50 XLON xeaAgX8yY9P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:26:10 GBp 48 588.50 XLON xeaAgX8yY9R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:26:09 GBp 159 588.50 XLON xeaAgX8yY8i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:26:09 GBp 793 588.50 XLON xeaAgX8yY8k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:06:14 GBp 623 587.50 XLON xeaAgX8yNdB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:06:14 GBp 2,802 588.00 XLON xeaAgX8yNdD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 14:06:14 GBp 218 588.00 XLON xeaAgX8yNdF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:59:02 GBp 338 587.50 XLON xeaAgX8yJyS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:59:02 GBp 207 587.50 XLON xeaAgX8yJyU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:58:46 GBp 44 587.50 XLON xeaAgX8yJ6$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:58:46 GBp 116 587.50 XLON xeaAgX8yJ61 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:53:44 GBp 555 587.00 XLON xeaAgX8yU3l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:45:33 GBp 511 587.50 XLON xeaAgX8yRW5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:45:33 GBp 391 587.50 XLON xeaAgX8yRW7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:42:38 GBp 589 587.50 XLON xeaAgX8yOKE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:42:38 GBp 226 587.50 XLON xeaAgX8yOKO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:42:38 GBp 343 587.50 XLON xeaAgX8yOKQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:40:15 GBp 225 587.50 XLON xeaAgX8y6lM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:40:15 GBp 174 587.50 XLON xeaAgX8y6lQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:39:18 GBp 145 587.50 XLON xeaAgX8y6LO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:39:18 GBp 57 587.50 XLON xeaAgX8y6LQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:38:57 GBp 302 587.50 XLON xeaAgX8y6R$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:27:59 GBp 275 587.50 XLON xeaAgX8y1lQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:27:59 GBp 450 587.50 XLON xeaAgX8y1lS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:25:18 GBp 922 587.50 XLON xeaAgX8yE0q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:24:31 GBp 65 588.00 XLON xeaAgX8yFas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:24:31 GBp 350 588.00 XLON xeaAgX8yFau OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:22:33 GBp 2 588.00 XLON xeaAgX8yCh6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:22:33 GBp 350 588.00 XLON xeaAgX8yChA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:22:33 GBp 15 588.00 XLON xeaAgX8yChC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:20:35 GBp 39 588.00 XLON xeaAgX8yDnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:20:35 GBp 350 588.00 XLON xeaAgX8yDne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:11 GBp 683 586.00 XLON xeaAgX8zsp2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:11 GBp 432 585.50 XLON xeaAgX8zspx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 1,539 587.50 XLON xeaAgX8zs@B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 287 587.50 XLON xeaAgX8zs@D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 737 587.50 XLON xeaAgX8zs@F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 350 587.50 XLON xeaAgX8zs@H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 700 587.50 XLON xeaAgX8zs@J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 429 586.50 XLON xeaAgX8zs@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 13:11:02 GBp 613 587.00 XLON xeaAgX8zs@Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:47:05 GBp 428 586.00 XLON xeaAgX8zxSg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:47:05 GBp 327 586.00 XLON xeaAgX8zxSi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:44:12 GBp 2 586.00 XLON xeaAgX8zvv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:44:12 GBp 440 586.00 XLON xeaAgX8zvv1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:44:12 GBp 160 586.50 XLON xeaAgX8zvvz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:42:24 GBp 577 586.00 XLON xeaAgX8zc10 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:42:24 GBp 250 586.50 XLON xeaAgX8zc1g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:42:24 GBp 6 586.50 XLON xeaAgX8zc1q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:42:24 GBp 23 586.50 XLON xeaAgX8zc1s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:42:24 GBp 333 586.50 XLON xeaAgX8zc1u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:42:24 GBp 350 586.50 XLON xeaAgX8zc1w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:32:26 GBp 632 586.50 XLON xeaAgX8zW$w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:30:47 GBp 86 587.00 XLON xeaAgX8zX$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:30:47 GBp 298 587.00 XLON xeaAgX8zX$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:30:47 GBp 176 587.00 XLON xeaAgX8zX$E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:18:36 GBp 299 586.00 XLON xeaAgX8zMqh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:18:35 GBp 428 586.50 XLON xeaAgX8zMqx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:18:32 GBp 743 587.00 XLON xeaAgX8zMmD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:14:21 GBp 222 587.00 XLON xeaAgX8zGMf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:49 GBp 363 588.00 XLON xeaAgX8zVBS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:49 GBp 143 588.00 XLON xeaAgX8zVBU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:44 GBp 526 588.50 XLON xeaAgX8zVK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:44 GBp 195 588.50 XLON xeaAgX8zVKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 126 590.00 XLON xeaAgX8zVMC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 828 590.00 XLON xeaAgX8zVME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 17 590.00 XLON xeaAgX8zVMG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 350 590.00 XLON xeaAgX8zVMI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 650 590.00 XLON xeaAgX8zVMK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 749 589.50 XLON xeaAgX8zVMM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:39 GBp 313 589.50 XLON xeaAgX8zVMT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 12:09:36 GBp 450 590.00 XLON xeaAgX8zVGQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:56:03 GBp 85 589.50 XLON xeaAgX8z57b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:56:02 GBp 33 589.50 XLON xeaAgX8z56A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:54:02 GBp 248 589.50 XLON xeaAgX8z3el OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:54:02 GBp 480 589.50 XLON xeaAgX8z3er OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:46:17 GBp 546 589.00 XLON xeaAgX8zA33 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 3,435 589.50 XLON xeaAgX8z8q6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 286 589.50 XLON xeaAgX8z8q8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 801 589.50 XLON xeaAgX8z8qA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 376 589.50 XLON xeaAgX8z8qC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 350 589.50 XLON xeaAgX8z8qE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 650 589.50 XLON xeaAgX8z8qG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:18 GBp 513 589.00 XLON xeaAgX8z8qM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:44:15 GBp 520 589.50 XLON xeaAgX8z8zh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:40:13 GBp 40 589.50 XLON xeaAgX8@tSx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:27:48 GBp 631 590.00 XLON xeaAgX8@wSF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:27:48 GBp 126 590.00 XLON xeaAgX8@wSH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:27:48 GBp 45 590.00 XLON xeaAgX8@wSJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:27:42 GBp 68 589.50 XLON xeaAgX8@wP1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:19:49 GBp 106 588.50 XLON xeaAgX8@cEB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:18:30 GBp 360 588.50 XLON xeaAgX8@do2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:16:19 GBp 414 588.00 XLON xeaAgX8@age OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 11:15:23 GBp 127 588.00 XLON xeaAgX8@a9B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:55:20 GBp 180 588.00 XLON xeaAgX8@gsA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:55:20 GBp 169 588.00 XLON xeaAgX8@gsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:55:19 GBp 715 588.50 XLON xeaAgX8@gmf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:55:19 GBp 84 588.50 XLON xeaAgX8@gmh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:48:15 GBp 403 589.50 XLON xeaAgX8@Mif OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:48:15 GBp 577 590.00 XLON xeaAgX8@Mih OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:47:16 GBp 427 590.50 XLON xeaAgX8@M3h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:47:16 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8@M3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:47:05 GBp 376 591.00 XLON xeaAgX8@MAf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:47:05 GBp 3,000 591.00 XLON xeaAgX8@MAh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:47:05 GBp 6 591.00 XLON xeaAgX8@MAj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:41:21 GBp 369 589.00 XLON xeaAgX8@L8$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:26:18 GBp 85 588.50 XLON xeaAgX8@Tkz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:26:17 GBp 359 589.00 XLON xeaAgX8@TkK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:19:06 GBp 350 589.00 XLON xeaAgX8@Omc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:19:06 GBp 367 589.50 XLON xeaAgX8@Omj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:19:02 GBp 274 590.00 XLON xeaAgX8@Oz6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:19:02 GBp 526 590.00 XLON xeaAgX8@OzE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:13:53 GBp 400 590.00 XLON xeaAgX8@7dq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:12:57 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8@7wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:12:57 GBp 121 590.00 XLON xeaAgX8@7wg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:12:57 GBp 686 590.50 XLON xeaAgX8@7wY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:09:16 GBp 284 589.50 XLON xeaAgX8@5z4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:08:09 GBp 520 589.50 XLON xeaAgX8@2ih OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:07:06 GBp 707 590.00 XLON xeaAgX8@2Bb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:07:06 GBp 350 590.00 XLON xeaAgX8@2Bd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:07:06 GBp 277 590.00 XLON xeaAgX8@2BZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:01:03 GBp 278 590.00 XLON xeaAgX8@EdT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 10:00:05 GBp 310 590.00 XLON xeaAgX8@E00 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 148 590.50 XLON xeaAgX8@FgA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8@FgC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 136 590.50 XLON xeaAgX8@FgP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8@FgR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 674 590.50 XLON xeaAgX8@Fqb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 286 590.50 XLON xeaAgX8@Fqd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8@Fqf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 650 590.50 XLON xeaAgX8@Fqh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 319 590.00 XLON xeaAgX8@Fqk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 18 590.50 XLON xeaAgX8@FqZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 189 590.50 XLON xeaAgX8@Fr1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 350 590.50 XLON xeaAgX8@Fr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 188 590.50 XLON xeaAgX8@Fra OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:58:55 GBp 118 590.50 XLON xeaAgX8@Frc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:57:26 GBp 703 590.00 XLON xeaAgX8@CjA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:36:25 GBp 335 589.50 XLON xeaAgX8$mgK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:30:12 GBp 324 590.00 XLON xeaAgX8$$JV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:28:06 GBp 493 591.00 XLON xeaAgX8$zaj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:28:05 GBp 528 591.50 XLON xeaAgX8$zas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:23:34 GBp 395 592.50 XLON xeaAgX8$xz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:23:34 GBp 436 593.00 XLON xeaAgX8$xzB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:23:24 GBp 541 593.50 XLON xeaAgX8$xuE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:17:39 GBp 424 594.00 XLON xeaAgX8$dw8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:17:39 GBp 506 594.00 XLON xeaAgX8$dwv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:14:02 GBp 369 594.50 XLON xeaAgX8$bR8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:12:13 GBp 401 597.00 XLON xeaAgX8$YVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:12:12 GBp 426 597.00 XLON xeaAgX8$YUg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:10:38 GBp 362 597.00 XLON xeaAgX8$ZEc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:09:38 GBp 46 597.00 XLON xeaAgX8$WtL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:09:38 GBp 550 597.00 XLON xeaAgX8$WtN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:08:51 GBp 294 597.50 XLON xeaAgX8$WAm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:06:05 GBp 310 597.00 XLON xeaAgX8$kt8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:04:40 GBp 377 597.00 XLON xeaAgX8$l55 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:03:08 GBp 532 597.00 XLON xeaAgX8$izJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 09:02:56 GBp 539 597.50 XLON xeaAgX8$i6N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:58:08 GBp 213 597.50 XLON xeaAgX8$h65 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:58:08 GBp 326 597.50 XLON xeaAgX8$h67 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:58:08 GBp 278 597.50 XLON xeaAgX8$h6w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:57:18 GBp 278 598.00 XLON xeaAgX8$eXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:53:10 GBp 38 597.50 XLON xeaAgX8$M44 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:53:10 GBp 278 597.50 XLON xeaAgX8$M49 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:53:10 GBp 456 598.00 XLON xeaAgX8$M4B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:51:45 GBp 355 598.50 XLON xeaAgX8$N5B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:51:45 GBp 201 598.50 XLON xeaAgX8$N5D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:51:23 GBp 379 599.00 XLON xeaAgX8$N84 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:51:23 GBp 8 599.00 XLON xeaAgX8$NBb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:51:23 GBp 200 599.00 XLON xeaAgX8$NBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:49:18 GBp 468 598.00 XLON xeaAgX8$KSj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:46:30 GBp 278 598.00 XLON xeaAgX8$InX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:43:23 GBp 505 598.00 XLON xeaAgX8$JRK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:16 GBp 321 598.50 XLON xeaAgX8$GFW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:15 GBp 438 599.00 XLON xeaAgX8$GFs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 444 599.00 XLON xeaAgX8$GKW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 128 600.00 XLON xeaAgX8$GL9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 280 600.00 XLON xeaAgX8$GLB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 268 600.00 XLON xeaAgX8$GLN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 706 600.00 XLON xeaAgX8$GLP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 232 600.00 XLON xeaAgX8$GLR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:42:03 GBp 350 600.00 XLON xeaAgX8$GLT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:31:01 GBp 167 596.00 XLON xeaAgX8$Phc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:56 GBp 399 596.50 XLON xeaAgX8$PrV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:25 GBp 281 597.00 XLON xeaAgX8$PDa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:12 GBp 158 597.50 XLON xeaAgX8$PNl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:12 GBp 500 597.50 XLON xeaAgX8$PNn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:05 GBp 243 599.00 XLON xeaAgX8$PSL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:05 GBp 350 599.00 XLON xeaAgX8$PSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:05 GBp 208 599.00 XLON xeaAgX8$PSn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:05 GBp 347 599.00 XLON xeaAgX8$PSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:30:05 GBp 103 599.00 XLON xeaAgX8$PSw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:27:21 GBp 278 597.50 XLON xeaAgX8$44y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:25:41 GBp 2,255 596.00 XLON xeaAgX8$2lI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:20:00 GBp 191 593.50 XLON xeaAgX8$FgQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:20:00 GBp 132 593.50 XLON xeaAgX8$FgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:20:00 GBp 27 593.50 XLON xeaAgX8$FrW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:16:11 GBp 490 590.00 XLON xeaAgX8$Bqf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:16:10 GBp 370 590.50 XLON xeaAgX8$BqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:14:55 GBp 371 590.00 XLON xeaAgX8$8Ip OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:11:51 GBp 366 592.50 XLON xeaAgX8uq0N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:11:51 GBp 347 593.00 XLON xeaAgX8uq0Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:11:01 GBp 380 593.00 XLON xeaAgX8urw9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:40 GBp 354 594.00 XLON xeaAgX8upZs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:39 GBp 377 594.50 XLON xeaAgX8upYn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:39 GBp 129 594.50 XLON xeaAgX8upYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:27 GBp 281 596.00 XLON xeaAgX8up@g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:25 GBp 291 596.00 XLON xeaAgX8upuC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:22 GBp 2,890 595.00 XLON xeaAgX8up0o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:09:22 GBp 24 595.00 XLON xeaAgX8up0q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:08:21 GBp 380 594.00 XLON xeaAgX8um2e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:06:46 GBp 1 593.00 XLON xeaAgX8u@FN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:06:46 GBp 349 593.00 XLON xeaAgX8u@FR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-Apr-22 08:04:00 GBp 379 592.00 XLON xeaAgX8uwfP

