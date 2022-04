English Finnish

Nokia Oyj

Pörssitiedote

12.4.2022 klo 09.00

Nokia vetäytyy Venäjältä, päätöksellä ei vaikutusta yhtiön taloudellisiin näkymiin

Espoo – Venäjän hyökättyä Ukrainaan Nokialle on ollut selvää, ettei toiminnan jatkaminen Venäjällä ole enää mahdollista. Nokia on viime viikkojen aikana keskeyttänyt toimitukset ja kaiken uuden liiketoiminnan Venäjällä sekä aloittanut pienimuotoisen tutkimus- ja kehitystoimintansa siirtämisen pois maasta. Nokia ilmoittaa nyt vetäytyvänsä Venäjältä. Tämän prosessin aikana Nokian tärkein prioriteetti on työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi.

Humanitäärisistä syistä länsimaiset hallitukset ovat ilmaisseet huolensa kriittisen tietoliikenneverkkoinfrastruktuurin romahtamisesta Venäjällä. He ovat lisäksi painottaneet jatkuvan tiedonkulun ja internetiin pääsyn tärkeyttä, jotta Venäjän kansalaisten mahdollisuus saada tietoa ja näkemyksiä myös maan ulkopuolelta säilyisi. Näistä syistä Nokia pyrkii tukemaan verkkojen ylläpitoa vetäytymisen ajan, ja hakee tarvittavia lupia tämän tuen mahdollistamiseksi nykyisten pakotteiden mukaisesti.

Tämä on Nokialle vastuullisin toimintatapa vetäytyä Venäjän markkinalta.

Vetäytymispäätöksen taloudellisiin vaikutuksiin liittyen Nokia toteaa Venäjän osuuden Nokian liikevaihdosta olleen alle 2 % vuonna 2021. Ottaen huomioon vahvan kysynnän muilla markkina-alueilla, Nokia ei odota vetäytymispäätöksen vaikuttavan sen kykyyn saavuttaa vuoden 2022 taloudellisia näkymiä, jotka julkaistiin neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2021 taloudellisessa raportissa 3.2.2022. Odotamme tämän päätöksen johtavan noin 100 miljoonan euron varaukseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä vaikuttaa yhtiön raportoituihin, mutta ei vertailukelpoisiin lukuihin.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

