Information om indikative priser (indre værdier) under suspensionen af Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K















Parallelvej 17

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 33 33 71 71

Telefax 33 15 71 71

www.danskeinvest.dk





Investeringsforeningen Danske Invest er lukket for handel i forbindelse med skift af depositar fra Danske Bank til J.P. Morgan fra den 8. april kl. 17.00 til den 20. april kl. 06.00. I perioden vil der dagligt blive beregnet indikative priser i Investeringsforeningen Danske Invest af hensyn til investeringsløsninger, som investerer i den nævnte investeringsforening. Da det ikke er muligt at handle i investeringsforeningen, er priserne udelukkende til information. Der oplyses hermed de indikative priser for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Danske Invest pr. 12. april 2022:

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208515 DKIDKA 1.074,97 Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 DKIDKF 312,67 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d DK0060244242 DKIDKIEXOMXC20D 217,65 Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 DKIDKIX 174,39 Danmark, klasse DKK d DK0010252873 DKIDK 165,30 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 DKIDMOBL 85,35 Danske Indeksobligationer KL DK0015942650 DKIDIO 86,89 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 DKIKO 92,40 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 DKIDKLOBL 86,26 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 DKIEIGO 96,81 Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060497378 DKIEUSHYOAKKDKKH 136,18 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 DKIEUSHYODKKDH 94,53 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016290265 DKIEUADKKH 289,91 Europa 2 KL DK0010245901 DKIEU2KL 122,60 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK DK0060058618 DKIEUHUAKLDKK 185,95 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651 DKIEAUHU 140,90 Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563 DKIEUIXBNP 491,08 Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 DKIEUIX 108,51 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 DKIEUSCADKK 186,04 Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 DKIEUSC 154,30 Europa, klasse DKK d DK0010252956 DKIEU 126,64 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 DKIFJIX 156,73 Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 DKIFJE 69,19 Fonde, klasse DKK d DK0015989610 DKIFO 81,34 Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016248222 DKIGIADKKH 363,74 Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 DKIGI 130,31 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208788 DKIGSFUT 295,57 Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 DKIGSFUT2 26,30 Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530 DKIGSFUTDKKD 74,21 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 DKIGHYB 90,64 Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060140705 DKIGLIADKKH 165,49 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771 DKIGLIO 98,97 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523 DKIGMI 103,35 Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 DKIUOBL 89,57 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 DKIGLOVO 85,50 Japan, klasse DKK d DK0015971675 DKIJAP 121,87 Kina, klasse DKK d DK0010295336 DKIKI 126,31 Mix - Akkumulerende KL DK0060010841 DKIMA 167,68 Mix Defensiv - Akkumulerende KL DK0060228633 DKIMDA 131,22 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060010924 DKIMOA 113,41 Mix Obligationer KL DK0060430627 DKIMOB 95,23 Mix Offensiv - Akkumulerende KL DK0060228716 DKIMOAK 179,90 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL DK0060228989 DKIMOPA 209,83 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060500502 DKINVO 111,15 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK DK0060042026 DKINMAKK 335,87 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK DK0060548899 DKINMOLV 101,65 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 DKINMOBLLV 99,57 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323 DKINMOBL 88,21 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 DKINMSC 147,20 Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 DKINYM 184,77 Østeuropa, klasse DKK d DK0010257914 DKIEEU 148,73 USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016290349 DKIUSAIAKKDKKH 265,55 USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 DKIUSAIKLDKKD 67,06

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products