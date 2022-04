L’éditeur Open Source Combodo poursuit sa croissance sur le marché de l’ITSM

Combodo, éditeur du logiciel Open Source iTop, confirme la pertinence de son positionnement sur un marché ultra concurrentiel en annonçant une forte augmentation du nombre de téléchargements de sa solution en 2021, une nette croissance de son chiffre d’affaires qui s’élève désormais à 2,4 millions d’euros et la signature de nombreux nouveaux projets auprès de sociétés référentes dans les secteurs de l’industrie, du retail, de la finance, du luxe, de l’IT, de la défense, de l’éducation ou encore de l’automobile.

Créé à Grenoble en 2010, Combodo est un éditeur de solutions open source qui s’est développé pour répondre aux besoins ITSM (gestion des services informatiques) des équipes opérationnelles en charge de l’infrastructure ou de l’assistance IT. Conçues pour tous les services informatiques, des petites structures aux grands comptes, ses solutions sont des alternatives open source aux géants du marché ou aux offres connues rigides et onéreuses. À ce jour, l’entreprise réunit 30 collaborateurs et bénéficie d’un parc de 200 clients.

Au regard de ces éléments, Combodo peut donc s’appuyer sur une approche industrielle qui va lui permettre de lancer sa nouvelle stratégie de croissance. La société va désormais continuer d’investir durablement pour développer son canal de distribution, recruter des collaborateurs, mais également faire évoluer ses solutions. Dans ce contexte, la version 3 de sa solution iTop a récemment été annoncée.

Erwan TALOC, Directeur de Combodo « Destinée aussi bien aux ETI qu’aux grands groupes, iTop connaît un véritable engouement de la part des DSI. Avec jusqu’à 1500 téléchargements par semaine dans le monde, iTop est d’ores et déjà une référence pour de nombreuses entreprises et organisations. Nous pouvons également nous appuyer sur une communauté open source dynamique à l’échelle mondiale. Disponible en 16 langues, la solution iTop est aujourd’hui utilisée dans 230 pays. Notre approche open source, la qualité de notre solution, son intégration aisée au sein du SI en seulement quelques jours et le taux de renouvellement de nos clients supérieur à 94 % sont les éléments qui expliquent notre croissance continue. »

https://www.combodo.com