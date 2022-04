Francis Premoso rejoint Komposite au poste de Responsable opérationnel de Compte

Komposite, architecte de la modernisation des infrastructures IT, fournisseur de services Cloud hybrides et expert de la gouvernance et de la sécurité des données et bases de données, continue de structurer ses équipes de management.



Le Groupe accueille ainsi Francis Premoso au poste de Responsable opérationnel de Compte.

Rattaché à Christophe Le Caignec, Directeur des Services et membre du Comité de Direction, Francis Premoso travaille à ses côtés à la mise en place, à la structuration et au développement du centre de services partagé de Komposite.Dans le cadre de ses fonctions, Francis est notamment en charge de construire l’offre 24/7 de Komposite, de veiller au bon fonctionnement de l’équipe delivery qui la compose et de suivre les indicateurs de performance. Aussi, en tant qu’interlocuteur privilégié du client, il gère en véritable chef d’orchestre les éventuelles modifications organisationnelles et s’assure du suivi des plans de progrès.

Christophe Le Caignec chez Komposite, conclut « L’arrivée de Francis Premoso dans notre équipe est un élément stratégique qui s’inscrit dans notre projet de développer notre centre de service partagé à grande échelle ces prochains mois. Sa forte expérience de ce sujet est une formidable opportunité pour le Groupe de prendre de l’avance sur le marché et de développer son avantage concurrentiel en déployant une organisation et une offre à très forte valeur ajoutée. Il va sans dire que s’appuyer rapidement sur un centre de service partagé qui intègre les meilleures pratiques du marché est un impératif pour Komposite, dont les objectifs de croissance sont réels. Francis occupe donc une position déterminante pour nous permettre d’y arriver. »