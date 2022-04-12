三叶草生物出席2022华盛顿世界疫苗大会

中国上海, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197.HK）今天宣布三叶草生物全球临床开发高级副总裁Igor Smolenov将于2022年华盛顿世界疫苗大会上发表演讲， 内容将包括三叶草生物联合佐剂使用的重组蛋白新冠候选疫苗SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)的数据。



演讲详情如下： 研讨会主题： 疫苗技术 演讲者： 三叶草生物全球临床开发高级副总裁Igor Smolenov 演讲主题： 三叶草生物联合佐剂使用的重组蛋白疫苗对新冠变异株的保护效力和持久性 分会日期和时间： 2022年4月18日下午3:15 – 4:30 （美国东部时间） 地点： 会议四层（Liberty Salon J）

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关于SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)

应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（新冠病毒）原始毒株S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)由SCB-2019抗原联合两种佐剂，即Dynavax（纳斯达克：DVAX）的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

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