Intema Solutions devient React Gaming Group Inc.

Ce nouveau nom de marque reflète parfaitement les activités de la Société dans le secteur du esport et du iGaming.



Changement du symbole boursier à « RGG ».

Début des activités de marketing visant à déployer la plateforme LOOT.BET, récemment acquise, sur de nouveaux marchés.

MONTRÉAL, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son changement de nom de Intema Solutions Inc. à React Gaming Group Inc. et que ses actions se négocient maintenant sous le symbole RGG à la Bourse de croissance TSX.



« Avec la conclusion de notre acquisition transformatrice de LOOT.BET, il était temps de changer de nom pour mieux refléter nos activités dans le secteur du esport et du iGaming, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction de React Gaming. « L'ajout de LOOT.BET a considérablement augmenté nos revenus, et nous sommes convaincus que nous pouvons déployer les activités de notre plateforme de jeux et de paris en ligne de premier plan sur de nouveaux marchés prometteurs. Au cours des prochaines semaines, nous lancerons plusieurs initiatives de marketing pour accroître la base d'usagers de LOOT.BET, actuellement estimée à plus de 500 000 usagers. Nous lancerons également des programmes visant à monétiser les autres filiales qui composent notre écosystème esports, notamment HypeX.gg, Team Bloodhounds et Generationz, ainsi que notre équipe de esport professionnelle Parabellum Esports. »



Une nouvelle ère prend naissance aujourd'hui pour React Gaming, avec une nouvelle image, un nouveau logo et un nouveau site web. Les investisseurs pourront désormais consulter les informations sur la Société au www.reactgaming.ca, ainsi que sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.



Sommaire des filiales de React Gaming



LOOT.BET est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des paris esports, avec un accent sur les paris en direct et les jeux en ligne et le développement d'un produit exceptionnel pour ses plus de 500 000 usagers enregistrés. Soutenue par une solide équipe opérationnelle et de développement de logiciels de plus de 50 employés, LOOT.BET est mondialement reconnue comme une plateforme de paris esports établie et fiable. Pour plus d'informations, veuillez consulter LOOT.BET.



HypeX.gg est une plateforme sociale de jeu esports de premier plan, spécialisée dans le jeu entre pairs, l'agrégation de statistiques par API et l'intégration de fonctionnalités sociales. HypeX.gg propose des tournois gratuits avec des prix en espèces. Vos statistiques sont automatiquement mises à jour au fur et à mesure que vous jouez. Il vous suffit de jouer le jeu sélectionné en respectant les règles du tournoi et de voir vos statistiques apparaître comme par magie dans le classement du tournoi. Jouer avec HypeX.gg est plus payant que jamais!



Team BloodHounds est une équipe canadienne de Fortnite de haut niveau. Elle demeure populaire en créant du contenu pertinent pour ses adeptes sur Instagram, YouTube et Twitter. Team BH a su établir des liens solides et loyaux avec la communauté Fortnite grâce à l'évolution de sa marque.



Generationz Gaming Entertainment offre à ses partenaires l'opportunité unique de créer leur propre entreprise de iGaming et de esport en ligne/mobile grâce à notre plateforme de paris entièrement personnalisée. Nous fournissons également des conseils d'experts pour vous aider à chaque étape du processus. Nous nous concentrons sur la fourniture de solutions de sport et de esport hautement personnalisées, ainsi que de plateformes de tournois esports aux opérateurs de jeux et aux marques partout dans le monde.



Parabellum est une organisation professionnelle canadienne de esport basée à Toronto, au Canada. Elle participe à des compétitions telles que Rainbow 6, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, CSGO, iRacing et plus encore. Nous avons également une équipe de contenu complète composée de créateurs de contenu et de « streamers » de partout en Amérique du Nord. Parabellum assure également la direction de Northern Shield Academy, qui offre aux joueurs amateurs un encadrement, un mentorat et des pistes pour faire avancer leur carrière dans le esport.



À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au www.reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.