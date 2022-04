Dante Labs annonce de nouvelles activités dans les domaines de la biosimulation et de la découverte de médicaments, démontrant la valeur prédictive de la plateforme Dante

German Italian Spanish Dutch French

NEW YORK, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de l'information génomique et de la médecine de précision, annonce une nouvelle biosimulation axée sur la génomique et des progrès importants dans son programme de découverte de médicaments, démontrant la valeur de la plateforme Dante.



« Souvent, la première préoccupation des patients après avoir reçu un diagnostic par séquençage du génome entier est de savoir quelles thérapies sont disponibles pour traiter leur maladie. Dans le but de résoudre ce problème, Dante Labs a décidé de créer et d'investir dans un programme de R&D sur la découverte de médicaments », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Nous sommes particulièrement bien placés pour fournir des solutions médicales plus complètes depuis le diagnostic et le séquençage de génomes entiers jusqu'à la découverte de médicaments et le développement de thérapies pour les patients. »

L'approche intégrée de Dante en matière de données, de logiciels et d'IA a permis à la société de développer une plateforme de biosimulation reposant sur la base de données de Dante compilant des données génomiques et médicales. Capable de prédire les mutations des virus, la plateforme est utilisée par Dante pour simuler les futurs variants du virus SARS-CoV2 responsable de la COVID-19. Dante possède un portefeuille de brevets existant entourant sa technologie mRNA et iRNA et continue d'investir et de développer des brevets supplémentaires.

L'activité de Dante dans la biosimulation, qui est ancrée dans les données de séquençage de génomes entiers, soutient le développement de thérapies et de médicaments, offrant une approche plus personnalisée et holistique de la médecine. Cette approche informatique de la conception de nouveaux programmes de médicaments est fondamentale pour les efforts de la société visant à fournir des solutions de bout en bout aux personnes pour lesquelles il existe actuellement des traitements limités voire aucun traitement pour soigner leurs maladies.

Depuis sa création, Dante a financé un vaste programme de R&D dans le but de créer la première solution de bout en bout, du diagnostic au traitement, en mettant fortement l'accent sur les maladies rares et en ayant l'ambition d'exporter le modèle vers d'autres domaines thérapeutiques tels que le cancer dans un avenir proche. Rien qu'au cours des deux derniers trimestres, Dante Labs a fait progresser en phase préclinique ses programmes de médicaments sur les maladies musculaires rares, les maladies neurologiques rares et l'immunologie. En outre, Dante a lancé quatre nouveaux programmes de médicaments en co-développement avec des partenaires externes dans les domaines de la COVID, de l'oncologie et des maladies dégénératives.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

