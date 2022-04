Dante Labs kondigt aan zich te gaan richten op biosimulatie en de ontdekking van geneesmiddelen, en bewijst daarmee de voorspellende waarde van het Dante-platform

German Italian Spanish Dutch French

NEW YORK, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, een wereldwijde leider en genomische informatie en precisiegeneeskunde, kondigt nieuwe biosimulatie aan op basis van genomica en meldt een aanzienlijke vooruitgang in zijn programma voor de ontdekking van geneesmiddelen, wat de waarde van het Dante-platform aantoont.



“Vaak is de eerste vraag van patiënten nadat zij door een volledige genoomsequentie een diagnose hebben gekregen, welke therapieën er beschikbaar zijn om hun aandoening te behandelen. Om aan deze vraag te voldoen, heeft Dante Labs beslist om te investeren in de oprichting van een R&D-programma voor de ontdekking van geneesmiddelen”, vertelt Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “Wij bevinden ons in een unieke positie om volledigere medische oplossingen te leveren, van sequentiebepaling en diagnose van het volledige genoom tot het ontdekken van geneesmiddelen en de ontwikkeling van therapieën voor patiënten.”

De geïntegreerde benadering van Dante omvat data, software en AI, wat het bedrijf in staat stelt een biosimulatieplatform te ontwikkelen op basis van hun databank met genomische en medische gegevens. Het platform voorspelt wijzigingen in virussen en wordt door Dante ingezet om toekomstige varianten van het SARS-CoV2-virus te simuleren dat COVID-19 veroorzaakt. Dante heeft een bestaande patentportfeuille voor zijn mRNA- en iRNA-technologie en blijft investeren in de ontwikkeling van bijkomende patenten.

De stappen die Dante zet op het gebied van biosimulatie, gebaseerd op sequentiegegevens van het volledige genoom, ondersteunen de ontwikkeling van therapieën en geneesmiddelen en zorgen voor een meer gepersonaliseerde, holistische benadering van de geneeskunde. Deze computationele benadering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelenprogramma's is fundamenteel voor de inspanningen van het bedrijf om end-to-end oplossingen te leveren voor mensen voor wie er momenteel beperkte of geen therapieën bestaan om hun aandoeningen te behandelen.

Sinds zijn oprichting heeft Dante een ruim R&D-programma gefinancierd met als doel de eerste end-to-end oplossing van diagnose tot therapie te creëren met een sterke focus op zeldzame ziekten en met de ambitie om het model in de nabije toekomst toe te passen op andere ziektes zoals kanker. Alleen al in de afgelopen twee kwartalen heeft Dante Labs zijn geneesmiddelenprogramma's voor zeldzame spierziekten, zeldzame neurologische ziekten en immunologie naar de preklinische fase gebracht. Daarnaast heeft Dante vier nieuwe geneesmiddelenprogramma's gelanceerd in gezamenlijke ontwikkeling met externe partners voor COVID, oncologie en degeneratieve ziekten.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

