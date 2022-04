2022. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Segmendid (EURm) Q1/22 Q1/21 yoy Supermarketid 139,5 133,9 4,2% Kaubamajad 21,7 17,9 20,7% Autokaubandus 34,0 36,2 -6,1% Turvasegment 2,3 1,4 57,6% Kinnisvarad 1,5 1,2 18,5% Müügitulud kokku 198,9 190,8 4,3% Supermarketid 2,3 1,5 54,1% Kaubamajad -1,7 -2,2 -25,1% Autokaubandus 2,1 1,2 75,6% Turvasegment 0,0 -0,1 -109,1% Kinnisvarad 2,6 2,5 3,9% IFRS 16 -0,4 -0,7 -43,1% Maksueelne kasum kokku 4,9 2,2 127,0%

Grupi 2022. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 198,9 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 190,8 miljonit eurot, oli kasv 4,3%. Aruandeperioodi puhaskasumiks kujunes 0,4 miljonit eurot, mis võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga suurenes 2,6 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 4,9 miljonit eurot ja see kasvas võrreldes aasta varasema võrreldava tulemusega 2,7 miljonit eurot.

Grupi 2022. aasta esimese kvartali majandustulemus vastas Grupi poolt seatud ootustele. Erinevalt aasta varasemast, mil koroonapiirangute tõttu olid moe- ja tööstuskaupade kauplused ajutiselt suletud, olid käesoleva aastal kõik Grupi kauplused kogu aruandeperioodi jooksul avatud. Oodatud majanduskeskkonna normaliseerumist raputas veebruaris alanud ootamatu ja hirmutav Venemaa agressioon Ukraina vastu, mis muutis tarbijate tavapärast käitumist, tõi kaasa hinnatõusu ning tarneprobleemid. Vaatamata keskkonna keerukamaks muutumisele suutis Grupp kasvatada maksueelset kasumit või vähendada kahjumit kõigis oma tegevussegmentides. Jaesegmentides suudeti parandada brutorentaablust, mis omakorda aitas tasandada energiahindade ning tööjõukulude kasvu mõju. Tööjõukulud kasvasid 2022. aasta esimeses kvartalis 7,2%, samal ajal töötajate arv kahanes 4,9%. Tööjõu efektiivsus on saavutatud 2021. aastal Selveri ja ABC Supermarketsite kaupluste protsesside ühendamise tulemusel. Samuti on tööjõu optimeerimist võimaldanud klientide seas järjest suuremat populaarsust koguvate iseteeninduskassade kasutuse kasv.

Aruandekvartalil renoveeris Kaubamajade segmendis Kaubamaja Tallinna müügimaja täielikult Naistemaailma. Alustatud on ettevalmistustöödega uue Selveri projekteerimiseks ja ehitamiseks Tartusse. Samuti on algust tehtud ehitustöödega Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks. Esimeses kvartalis tehti investeeringuid Grupi e-poodide platvormiuuendustesse ja lojaalsusprogrammi mugavusrakendustesse. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti esimeses kvartalis 11 ABC Kinga ja SHU kauplust.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 139,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2022. aasta I kvartalis 0,40 tuhat eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 6,0%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile samuti 0,40 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga 4,3%. Selveritest sooritati 2022 aasta I kvartalis 10 miljonit ostu, mida võrdluses eelmise aastaga on üle 3% rohkem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli I kvartalis 2,3 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,8 miljonit eurot enam. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemusest 0,2 miljoni euro võrra suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Kogu Supermarketite segmendi kasum on teenitud Eestis.

Supermarketite segmendi tegelikes müügitulemustes ja võrdlusbaasis sisalduvad Covid-19 mõjud; klientide tarbimisharjumusi on mõnevõrra muutnud ka hindade kasv ja Ukraina kriis. Paljude kaupade ja teenuste hinnad on maailmaturul kasvanud ning nende kandumist jaemüügi lõpphindadesse on jaekaubandusel võimatu vältida. Mitmetele Vene või Ukraina päritolu toodetele on tulnud leida alternatiivsed tooted, mille hinnatase on mõnevõrra kallim. Hindade kasv on tingitud suuresti elektri, gaasi ja kütuse kallinemisest, mis on oluliselt kasvatanud ettevõttete tegevuskulusid ja mis omakorda kanduvad paratamatult edasi kõikide toodete ning teenuste lõpphindadesse, olenemata tegevusalast. Hinnatõusu leevenduseks klientidele jätkab Selver kolmandat aastat külmutatud hindade kampaaniaga, mille raames on fikseeritud rohkem kui 400 toote hinnad. Hinnasurvele vastukaaluks on Selver teinud tegevusi efektiivsuse kasvatamiseks. Investeeringud iseteeninduskassadesse ning IT lahendustesse on avaldanud positiivset mõju tööjõuefektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile. Käesoleva aasta I kvartalis Eesti turule 8 kauplusega sisenenud LIDL kaupluste kett ei ole esimesel tegutsemise kuul Selveri kaupluste müügitegevusele selgelt hinnatavat mõju avaldanud.

Müügitulemuse võrdlusel tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et baasaastal olid kevadpühad I kvartalis, käesoleval aastal langevad II kvartalisse. Samuti avaldab mõju Selver ABC kaupluste rebrändimise protsessi raames baasaastal ajutiselt kaupluste sulgemiste tõttu madalam võrdlusbaas.

Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria keskusköögi müügitulu kasvas I kvartalis 21,4%. Maksueelne kasum langes võrdlusperioodil 6,5%, mille peamiseks põhjuseks olid uue tootmishoonega seoses lisandunud amortisatsiooni- ja finantskulu. Ühelt poolt on märkimisväärse käibe kasvu taga võrdlusperioodil kehtinud piirangute tõttu tekkinud käibelangus, kuid samas on toetanud kasvu hästi õnnestunud turunduskampaaniad. Uue tehase tootmisvõimalused on hoogustanud tootearendust. Keskusköök sisenes kondiitritoodete kategoorias uude segmenti - Selveri Köök kaubamärgi alt tuli naistepäevaks turule kvaliteetsel toorainel baseeruva esimese väikese tordiga ja peagi on oodata lisa. Lisaks toodi turule erinevaid kondiitritooteid, magustoite ja suppe. Lähiajal on kavas alustada hommikusöögi sortimendi pakkumisega. Peolauatoodete segment ei ole taastunud pandeemiaeelsele tasemele.

Selver plaanib käesoleval aastal avada kaks uut kauplust; renoveerida kuni kaks kauplust. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega e-poe teenuse arendamine. Kui hetkel on SelveEkspressi teenus klientidele kättesaadav kõikides Selver kauplustes, siis käesoleva aasta lõpuks on eesmärk pakkuda iseteeninduslahendust ka kõikides Selver ABC kauplustes.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2022. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 21,7 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 20,7%. Kaubamajade segmendi 2022. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot. Maksueelne kahjum vähenes 0,6 miljoni euro võrra. Kui eelmisel aastal toimus esimeses kvartalis koroonanäitajate järsk kasv, mille tagajärjel suleti kõik moe- ja tööstuskaupade kauplused 11. märtsil, siis sel aastal jäid kõik kauplused avatuks ja klientide soov füüsilisi kauplusi külastada püsis kõrge toetades kõigi Kaubamajade ärisegmendi kaupluste müügitulu kasvu.

Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,26 tuhat eurot kuus, mis on 18% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja avas kevadhooaja 10. märtsil täieliku uuenduskuuri läbi teinud Tallinna Naistemaailmaga ja samuti oli läbi aegade edukaim Ilu Aja kevadkampaania. Veebruari kampaaniatele avaldas negatiivset mõju 24. veebruaril Venemaa poolt alustatud täiemahuline sõda Ukraina riigi vastu.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2022. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis 2021. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 34,5%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,02 miljonit eurot, mis 2021. aasta võrreldava perioodiga vähenes 0,04 miljonit eurot. Edukaks osutusid nii veebruaris Eesti toodete kampaania Eesti Kuu kui märtsis toimud naistepäeva kampaania. Portfelli lisandus mitmeid uusi kaubamärke. Märtsis alustati sotsiaalkampaaniaga, mille käigus kogutakse koostöös Punase Ristiga annetusi Ukraina sõjas kannatanud inimestele.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2022. aasta esimeses kvartalis 1,3 miljoni eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,1%. Esimese kvartali kahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,2 miljoni euro võrra parem tulemus. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti esimeses kvartalis 11 ABC Kinga ja SHU kauplust, mis tähendas jõulist varude realiseerimist.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2022. aasta esimese kvartali müügitulu oli 34,0 miljonit eurot. Müügitulu kahanes võrreldes eelmise aastaga 6,1%. Segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli esimese kvartalis 2,1 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,9 miljonit eurot enam. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 277 uut sõiduautot. Autokaubandussegmendi käive langes eelkõige uute autode jätkuva defitsiidi tõttu. Tarneprobleemid kimbutasid Grupi poolt esindatavatest brändidest enim Peugeot’ ja Škoda uusi sõidukeid. Seoses uute autode kättesaadavuse vähenemisega vähenes ka vana auto uue vastu vahetamise võimalus, mis omakorda kahandas kasutatud autode laovaru täienemist ning vastavat müügikasvu. Autodefitsiidi positiivse mõjuna on langenud hinnasurve tekitades positiivse efekti kasumlikkusele. Järelteenindused töötavad tavapärases rütmis ja täidavad planeeritud ootusi. Uue KIA Sportage linnamaasturi turuletulek on olnud edukas ja müük on läinud ootuspäraselt. Mudelivalikusse on lisandunud veel uus Peugeot 308, elektriauto KIA EV6 ja Škoda Fabia.

Turvasegment

Turvasegmendi 2022. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 57,6%. Segment jäi I kvartalil oma tegevusega nulli, parandades sellega maksueelset kasumit 0,1 miljoni euro võrra. Kiireimat kasvu näitasid rahavedude ja juhtimiskeskuse teenuste valdkonnad. Käive vähenes tehnikaprojektide valdkonnas, mis osaliselt seotud teadliku riskide vähendamisega keerulises keskkonnas, aga osaliselt ka tarnete viibimisega. Kvartali jooksul lisandus uusi kliente kõigis valdkondades ja üldine nõudlus teenuste järele oli heal tasemel. Suuremate negatiivsete mõjuritena kasumlikkusele püsivad tööjõupuudus ja energiahindade kasv. Täiendava riskina on tekkinud võimalus tehnikaprojektide peatumiseks seoses probleemidega üldehituses.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2022. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 18,5%. Segmendi I kvartali maksueelne kasum oli 2,6 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodil 3,9%.

Segmendi märkimisväärse müügitulu kasvu taga on osaliselt võrdlusperioodil kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute perioodil üürnikele tehtud ajutiste üürisoodustuste mõju. Käesoleva aasta müügitulu ja kasumi kasvu toetasid möödunud aastal Tartu Kaubamaja keskuses lisandunud uued üürnikud ja samuti rekonstrueeritud ärikeskuse avamine Salaspilsis Lätis. Kasumile on avaldanud mõju ka energiahindade varasemast oluliselt kiirem kasv. Kinnisvara segmendi poolt hallatavate kaubanduskeskuste olulisteks märksõnadeks said aasta alguses hästi planeeritud ja maitsekad turunduskampaaniad. Uue näo sai suure populaarsuse saavutanud viimsilaste imagokampaania, kus Viimsi Keskuse kampaanias kasutatakse modellidena Viimsis elavaid inimesi.

Käesoleval aastal on alustatud ettevalmistustöödega uue Selveri projekteerimiseks ja ehitamiseks Tartusse. Alustatud on ehitustöödega Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks. Päikesepaneelidega toodetav elektrienergia on kavas kasutada hoone omatarbimiseks. Koostamisel on detailplaneering Laulasmaa Selveri kinnistul ehitusõiguse suurendamiseks.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.03.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 33 001 29 981 Nõuded ja ettemaksed 19 299 20 673 Varud 71 181 68 369 Käibevara kokku 123 481 119 023 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 304 304 Sidusettevõtjad 1 803 1 745 Kinnisvarainvesteeringud 62 757 62 690 Materiaalne põhivara 424 537 431 263 Immateriaalne põhivara 20 490 20 284 Põhivara kokku 509 891 516 286 VARAD KOKKU 633 372 635 309 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 41 949 40 646 Võlad ja ettemaksed 130 739 111 345 Lühiajalised kohustused kokku 172 688 151 991 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 243 304 238 705 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 476 4 476 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 311 267 Pikaajalised kohustused kokku 248 091 243 448 KOHUSTUSED KOKKU 420 779 395 439 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 108 887 109 543 Jaotamata kasum 84 811 111 432 OMAKAPITAL KOKKU 212 593 239 870 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 633 372 635 309

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

3 kuud 2022 3 kuud 2021 Müügitulu 198 923 190 766 Muud äritulud 327 205 Müüdud kaupade kulu -146 313 -145 316 Teenuste kulud -14 637 -11 526 Tööjõukulud -22 347 -20 837 Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 642 -9 857 Muud ärikulud -313 -250 Ärikasum 5 998 3 185 Finantstulud 1 1 Finantskulud -1 159 -1 076 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 58 48 Kasum enne tulumaksustamist 4 898 2 158 Tulumaks -4 479 -4 333 Aruandeperioodi puhaskahjum 419 -2 175 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM 419 -2 175 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 -0,05

Tuhandetes eurodes

