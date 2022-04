Zoom kündigt neue Funktionen für den Bildungsbereich an, die das hybride Lernerlebnis für Lehrkräfte und Schüler verbessern

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN JOSE, Kalifornien, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) kündigte heute auf der Konferenz CoSN2022 neue Funktionen für den Bildungsbereich an, die von Lehrkräften und Administratoren gewünscht wurden. Diese Funktionen umfassen die Chat- und Meeting-Angebote von Zoom und sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, Schüler, die aus der Ferne am Unterricht teilnehmen oder Hausaufgaben einreichen, einzubinden und zu betreuen.



Virtueller Hintergrund und Weichzeichnen für Chromebooks

Chromebooks sind bei Schülern und Lehrkräften beliebt. Virtuelle Hintergründe und die Funktion zum Weichzeichnen sind jetzt für Nutzer von Zoom for Chrome Progressive Web Application (PWA) verfügbar. Zoom entwickelte diese Funktion nach Anfragen verschiedener Kunden aus dem Bildungsbereich, darunter die Clayton County Public Schools, einer der 100 größten Schulbezirke der USA mit mehr als 52.000 Schülern in Georgia.

„Die Funktionen Virtuelle Hintergründe und Weichzeichnen für Chromebooks sind für unsere Schüler und Lehrkräfte von großem Nutzen. Viele Schüler sträubten sich dagegen, ihre Kameras einzuschalten, bevor es diese Funktion gab“, sagte Rod Smith, Chief Technology Officer der Clayton County Public Schools.

Verbesserungen bei Breakout-Räumen

Auch die Breakout-Räume, eine beliebte Funktion für den Unterricht, wurden in der neuesten Version verbessert. Program Audio erlaubt es Meeting-Hosts, Inhalte mit Ton in Breakout-Räume zu übertragen, was die Möglichkeit eröffnet, Videos mit Audio zu teilen. Mit der Integration von LTI Pro können Lehrkräfte die Breakout-Räume anhand der Teilnehmerliste zuweisen. Damit können Breakout-Räume im Voraus zugewiesen werden und die Schüler werden später automatisch auf die Breakout-Räume verteilt.

Zusätzliche Funktionen für Chat und Warteraum

Weitere neue Funktionen sind das Senden von Audio- und Videonachrichten in Zoom Chat sowie die Möglichkeit, Teilnehmer im Warteraum umzubenennen . Asynchrone Videos geben den Nutzern Zeit, über ihre Antworten nachzudenken und sie dann bei Bedarf aufzuzeichnen, um wohlüberlegte Antworten zu geben. Die Nutzer können unten im Chat-Client auf „Video“ klicken und eine bis zu 3-minütige Videonachricht aufzeichnen, die direkt in den Out-of-Meeting-Chat-Kanal übertragen wird. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn Schüler kurze Videoarbeiten einreichen. Das Umbenennen von Teilnehmern vor dem Beitritt zu einem Meeting kann nützlich sein, um die Anwesenheit zu erfassen, wenn Schüler gemeinsam genutzte Geräte verwenden, um eine anonyme Schülergruppe zu erstellen oder um die Geschlechtsidentität zu bekräftigen.

Anywhere Polls

Mit Anywhere Polls können die Inhalte von Umfragen in einer zentralen Ablage gespeichert werden, auf die von jedem Meeting eines Kontos aus zugegriffen werden kann, anstatt mit einem bestimmten Meeting verbunden zu sein. Dies erleichtert den Lehrkräften die Wiederverwendung von Umfragen und ist auch für die Benotung von Vorteil. Diese Funktion wird in Kürze verfügbar sein.

„Wir freuen uns auf die Funktion der Anywhere Polls“, sagte John J. „Ski“ Sygielski, Ed.D., President und CEO des HACC, Central Pennsylvania’s Community College. „Die Verbesserungen bei den Umfragen werden es für große Gruppen von Schülern einfacher machen, einrichtungsweit Feedback zu geben. Für Lehrkräfte wird es leichter denn je sein, Inhalte in verschiedenen Kurs wiederzuverwenden.“

„Unsere Kunden zufrieden zu machen, ist der Kern unserer Arbeit bei Zoom“, sagte Johann Zimmern, Global Education Strategy Lead bei Zoom. „Wir arbeiten eng mit unseren weltweiten Kunden in primären und sekundären Schulen sowie aus dem Hochschulbereich zusammen, berücksichtigen ihre Wünsche und beziehen sie in die Entwicklung von Funktionen ein. Als direktes Ergebnis davon hat Zoom diese spannenden neuen Funktionen für den Bildungsbereich entwickelt.“

Weitere Details zu den neuen Bildungsfunktionen von Zoom finden Sie hier in unserem Blog.

