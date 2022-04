Zoom、教育向け新機能を発表、教育者と学生のハイブリッド学習体験を強化

教育関係者の要望に応え、ZoomがChromebookのバーチャル背景のサポート、Zoom Chatのビデオメッセージ、ブレイクアウトルームの強化、新機能Anywhere Pollsを発表

April 12, 2022 11:20 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES