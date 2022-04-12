Zoom宣布推出新的教育功能，为教育工作者和学生提升混合学习体验

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加利福尼亚州圣何塞, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. （纳斯达克股票代码：ZM）今天在 2022年美国学校网络联盟 （CoSN2022）全国大会上宣布，公司应教职员工的要求推出新的教育功能。这些功能涵盖了Zoom的聊天和会议产品，旨在为需要安排和管理学生远程上课或提交家庭作业的教师提供支持。

用于Chromebooks的虚拟背景和模糊功能

Chromebooks是学生和老师的热门选择。 虚拟背景和模糊功能 现已提供 Zoom的Chrome Progressive Web Application（PWA） 用户使用。Zoom根据克莱顿县公立学校等众多教育客户的要求开发了这一功能，这是美国最大的100个学区之一，为佐治亚州逾5.2万名学生提供服务。

“Chromebooks的虚拟背景和模糊功能对我们的学生和老师特别有益。在此项增强功能推出前，许多学生不愿意打开他们的摄像头，”克莱顿县公立学校首席技术官Rod Smith表示。

分组讨论室增强功能

作为一项备受欢迎的教育功能，分组讨论室在这一最新版本中也得到了增强。 课程音频 可让会议主持人将内容配上音频分享到分组讨论室，增加了视频配音频分享的能力。通过 LTI Pro集成增强功能 ，教育工作者可将课程花名册数据输入分组讨论室。这可用于提前分配，然后自动将学生安排到分组讨论室。

聊天和等候室的其他功能

其他新功能包括 发送音频和视频消息到Zoom Chat ，以及 对等候室中的参与者进行重命名 。异步视频功能让用户有时间思考回复，然后根据需要进行录制，以提供经过深思熟虑的回答。用户可以点击聊天客户端底部的“视频”，录制最多3分钟的视频消息，视频将直接输入会议外的聊天通道。这对于学生提交简短视频作业非常有用。在参与者参加会议之前对其重新命名对学生使用共享设备情况下的点名、创建匿名学习小组或确认性别身份都很有用。

随处投票功能

随处投票功能可将投票内容寄放在中央存储库中，通过帐户的任何会议均可访问该存储库，而无需关联到某个特定的会议。这将更加便于教员重复使用投票，并有利于评分。此功能将很快推出。

宾夕法尼亚中部社区学院院长兼HACC首席执行官John J. “Ski” Sygielski（教育学博士）表示：“我们期待使用‘随处投票’功能。投票功能的改进将使广大学生更容易在全校范围内提供反馈。教师为各门课程进行内容复制将比以往任何时候都更容易。”

Zoom全球教育战略主管Johann Zimmern表示：“让客户感到满意是我们Zoom的核心工作。我们与全球K-12和高等教育客户密切合作，考虑他们的需求，并让他们参与功能开发。作为直接结果，Zoom为教育领域开发了这些令人兴奋的新功能。”

关于Zoom新教育功能的更多详情，请参阅我们 此处 的博客。

关于Zoom

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Zoom公共关系

Beth McLaughlin

公共关系专员

press@zoom.us