Zoom宣布推出新的教育功能,为教育工作者和学生提升混合学习体验

Zoom响应教育工作者的要求,首次为Chromebooks、Zoom Chat(聊天)视频信息、Breakout Rooms(分组讨论室)增强功能和Anywhere Polls(随处投票)推出虚拟背景支持

