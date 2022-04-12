Zoom 宣佈新的教育功能，為教師和學生提升混合學習體驗

加州聖荷西, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天在CoSN2022 全國會議上宣佈，提供教育新功能以配合教師和管理人員的需要。這些功能涵蓋 Zoom 的聊天和會議產品，旨在支援需要吸引和管理學生遙距上課或交作業的教師。
Chromebook 虛擬背景和模糊功能
Chromebook 是學生和教師的熱門選擇。虛擬背景和模糊功能現已供應予Zoom 的 Chrome Progressive Web Application (PWA) 用戶使用。Zoom 因應不同教育界客戶的要求而開發這項能力。提出要求的客戶包括位於美國 100 個最大學區之一的克萊頓縣公立學校，這個學區服務喬治亞州超過 52,000 名學生。
克萊頓縣公立學校技術總監 Rod Smith 說：「Chromebooks 虛擬背景和模糊功能對我們的學生和教師非常有利。在此改進功能之前，許多學生不願使用鏡頭。」
分組討論室改進功能
分組討論室是受歡迎的教育功能，也在最新的版本中獲得了額外提升。計劃音訊讓會議主持人分享音訊內容至分組討論室，從而能夠分享包括音訊的影片。LTI Pro 的整合改進功能讓教育人員把課程的學生名單自動加入分組討論室。這可以用來提前分配分組討論室，然後自動安排學生進入。
其他聊天及等候室功能
新功能包括傳送音訊和視像訊息至 Zoom Chat，以及在等候室重新命名參與者。 異步影片讓使用者有時間考慮回應，然後根據需要錄影，以提供經過深思的回應。使用者可以點擊聊天客戶端底部的「影片」(video) 以錄影長達 3 分鐘的視像訊息，並直接傳送至會議外的聊天頻道。這對學生提交簡短的影片作業等情況非常有用。在參加者加入之前重新命名的功能，有助於當學生使用共用設備時方便點名、建立匿名學生群組，或肯定性別身份。
Anywhere Polls
Anywhere Polls 將讓投票內容存儲在中央存儲庫而並非與特定會議關聯，因此可以透過帳戶的任何會議存取。這將讓教師更容易重複進行投票調查，也將有利於評分。此功能快將推出。
賓夕法尼亞州中部社區學院 HACC 主席兼行政總裁 John J. (Ski) Sygielski 教育博士說：「我們期待 Anywhere Polls 的功能。投票的額外功能將使整間學校的大型學生群組更容易提供回饋。教師將比以往更容易為每個課程複製內容。」
Zoom 全球教育策略主管 Johann Zimmern 表示：「為客戶帶來快樂是我們在 Zoom 的工作核心。我們與全球 K-12 和高等教育客戶密切合作，考慮他們的要求並讓他們參與功能開發。合作的直接成果讓 Zoom 開發了這些令人興奮的教育新功能。」
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