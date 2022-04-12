Zoom 宣佈新的教育功能，為教師和學生提升混合學習體驗

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加州聖荷西, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天在 CoSN2022 全國會議上宣佈，提供教育新功能以配合教師和管理人員的需要。這些功能涵蓋 Zoom 的聊天和會議產品，旨在支援需要吸引和管理學生遙距上課或交作業的教師。

Chromebook 虛擬背景和模糊功能

Chromebook 是學生和教師的熱門選擇。 虛擬背景和模糊功能 現已供應予 Zoom 的 Chrome Progressive Web Application (PWA) 用戶使用。Zoom 因應不同教育界客戶的要求而開發這項能力。提出要求的客戶包括位於美國 100 個最大學區之一的克萊頓縣公立學校，這個學區服務喬治亞州超過 52,000 名學生。

克萊頓縣公立學校技術總監 Rod Smith 說：「Chromebooks 虛擬背景和模糊功能對我們的學生和教師非常有利。在此改進功能之前，許多學生不願使用鏡頭。」

分組討論室改進功能

分組討論室是受歡迎的教育功能，也在最新的版本中獲得了額外提升。 計劃音訊 讓會議主持人分享音訊內容至分組討論室，從而能夠分享包括音訊的影片。 LTI Pro 的整合改進功能 讓教育人員把課程的學生名單自動加入分組討論室。這可以用來提前分配分組討論室，然後自動安排學生進入。

其他聊天及等候室功能

新功能包括 傳送音訊和視像訊息至 Zoom Chat ，以及在 等候室重新命名參與者。 異步影片讓使用者有時間考慮回應，然後根據需要錄影，以提供經過深思的回應。使用者可以點擊聊天客戶端底部的「影片」(video) 以錄影長達 3 分鐘的視像訊息，並直接傳送至會議外的聊天頻道。這對學生提交簡短的影片作業等情況非常有用。在參加者加入之前重新命名的功能，有助於當學生使用共用設備時方便點名、建立匿名學生群組，或肯定性別身份。

Anywhere Polls

Anywhere Polls 將讓投票內容存儲在中央存儲庫而並非與特定會議關聯，因此可以透過帳戶的任何會議存取。這將讓教師更容易重複進行投票調查，也將有利於評分。此功能快將推出。

賓夕法尼亞州中部社區學院 HACC 主席兼行政總裁 John J. (Ski) Sygielski 教育博士說：「我們期待 Anywhere Polls 的功能。投票的額外功能將使整間學校的大型學生群組更容易提供回饋。教師將比以往更容易為每個課程複製內容。」

Zoom 全球教育策略主管 Johann Zimmern 表示：「為客戶帶來快樂是我們在 Zoom 的工作核心。我們與全球 K-12 和高等教育客戶密切合作，考慮他們的要求並讓他們參與功能開發。合作的直接成果讓 Zoom 開發了這些令人興奮的教育新功能。」

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Beth McLaughlin

公關專員

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