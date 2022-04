WorkBoard annonce la première pile d'exécution complète de la stratégie avec un nouveau produit de stratégie et de nouveaux espaces de collaboration sur sa plateforme

English French German

REDWOOD CITY, Calif., 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WorkBoard Inc., la plus importante plateforme d'exécution de stratégies, a annoncé aujourd'hui, lors de sa Conférence Accelerate, le lancement de WoBo Strategy, un nouveau produit pour la gestion des stratégies commerciales et des produits à long terme, ainsi que des Espaces de collaboration, une nouvelle expérience inclusive sur l'ensemble de la plateforme WorkBoard comprenant son offre phare OKR, WoBo Objectives. Le nouveau produit et l'innovation arrivent à un moment où les entreprises du monde entier doivent mettre en œuvre des stratégies audacieuses face à des marchés de plus en plus volatils, à des effectifs largement répartis et à une transformation stimulée par le changement technologique et la sensibilisation à l'ESG.



La pile d'exécution complète de la stratégie de WorkBoard permet désormais aux entreprises d'effectuer les actions suivantes :

Aligner efficacement la stratégie à long terme avec les objectifs et les résultats clés (OKR) trimestriels sur l'ensemble de l'entreprise, et relier et réitérer les deux en harmonie.

Favoriser l'exécution de la stratégie de manière plus efficace grâce à l'automatisation des examens mensuels des activités et des parutions hebdomadaires ciblées qui réduisent les retards opérationnels et stratégiques.

Ces avancées de la plateforme proviennent de l'expertise approfondie et du leadership de WorkBoard dans le domaine de l'exécution de la stratégie ainsi que d'une forte proximité avec ses clients : 25 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100 utilisent la plateforme aujourd'hui et, depuis 16 trimestres, 50 % des revenus de WorkBoard proviennent de clients existants qui élargissant leur adhésion. WorkBoard est le système OKR le plus largement adopté au monde, avec sa méthode très populaire relative à l'état d'esprit des résultats (Outcome Mindset Method) pour les OKRs™. T-Mobile, Accenture, AstraZeneca, Zendesk et DataRobot sont en tête d'affiche de la Conférence Accelerate, organisée sur deux jours, avec plus de 1 200 participants issus de plus de 300 entreprises mondiales. Deloitte a classé WorkBoard à la 162e place sur sa liste Deloitte Technology Fast 500 de 2021, en se basant sur une croissance de 900 % sur trois ans.

WoBo Strategy est un nouveau produit permettant aux équipes de discuter et de décider d'une stratégie pluriannuelle, de codifier et de mesurer les progrès accomplis dans le cadre d'une « stratégie tenant sur une page », de publier judicieusement la stratégie auprès des autres parties prenantes et de relier la stratégie à long terme aux OKR trimestriels qui dirigent son exécution à court terme. Conçue pour créer et gérer des stratégies d'entreprise, d'unité commerciale, de produits et d'initiatives clés, et pour favoriser leurs relations et leur harmonisation, WoBo Strategy permet aux équipes de chaque partie de l'organisation de penser et d'opérer de manière plus stratégique.

« Alors que les cycles économiques et technologiques s'accélèrent, les entreprises doivent disposer d'une stratégie plus adaptative », a déclaré Gee Rittenhouse, PDG de Skyhigh Security (McAfee) et ancien leader et vice-président principal de Cisco Security Business Group. « Avec le produit OKR de WorkBoard, nous avons bénéficié d'une clarté et d'une agilité incroyables sur nos objectifs et nos résultats à court terme. Toutefois, avec la volatilité des deux dernières années, je me suis rendu compte que nous n'avions pas la même clarté et la même agilité sur notre stratégie à long terme. Pourtant, les hypothèses sous-jacentes sont confirmées ou réfutées à un rythme beaucoup plus rapide aujourd'hui. Je suis très enthousiasmé par WoBo Strategy et par sa capacité à mener une réflexion stratégique claire pour le long terme en collaboration avec notre exécution stratégique à court terme dans le cadre des WoBo Objectives. »

Les Espaces de collaboration représentent un nouveau paradigme de collaboration inclusif qui apporte contexte et coaching aux conversations d'équipe sur la stratégie, les objectifs, les enseignements et les résultats, avec la possibilité de lier les données et les discussions de manière transparente. À un moment où les effectifs sont largement répartis et où l'inclusion est plus difficile que jamais, cette nouvelle capacité permet à chaque équipe de s'unir plus efficacement, et aux entreprises de tirer parti de l'intelligence de chaque personne pour atteindre leur stratégie. Contrairement aux outils de tableau blanc autonomes, les Espaces de collaboration incluent des données réelles sur les stratégies et les OKR, les décisions des équipes étant automatiquement converties en données afin qu'elles puissent partager, mesurer et gérer de manière transparente plutôt que de retenir les décisions dans le fichier d'une seule équipe.

WorkBoard permet de passer sans effort des données à la discussion, de la décision aux données, avec un objectif et un contexte, de sorte que les équipes peuvent facilement mesurer les progrès, repérer et discuter des problèmes, et projeter et tirer des enseignements des résultats réels. Les Espaces de collaboration comprennent :

Espace Stratégie : en permettant de discuter et d'élaborer des stratégies à long terme, cet Espace fournit aux collaborateurs des modèles et un coaching pour établir et évaluer leurs options stratégiques, plancher sur les piliers et hypothèses de la stratégie, et harmoniser l'ensemble. Les piliers, les résultats et les hypothèses de la stratégie sont ensuite publiés, ils sont mesurables et peuvent être liés à des OKR trimestriels afin d'exécuter la stratégie.

Espace OKR : en permettant des discussions d'équipe sur les objectifs et les résultats clés, cet Espace inclut un coaching pour aider chaque équipe à définir de grands objectifs et des résultats clés. Les équipes peuvent apporter les OKR d'autres équipes dans l'Espace afin de faciliter l'harmonisation dans l'ensemble de l'entreprise. Une fois que l'équipe aura décidé de ce que seront ses OKR, ils seront facilement publiés, visibles dans l'ensemble de l'entreprise et aisément mesurés d'une semaine à l'autre.

Espace Rétrospection : alors que l'équipe regarde en arrière et tire des enseignements de ses résultats, cet Espace inclut les données de l'équipe sur les objectifs et les résultats organisés dans le contexte pour une bonne conversation sur les victoires, les défis et les changements que ses membres souhaitent réaliser à partir de leurs enseignements. À partir de la même conversation, ils peuvent facilement redéfinir les objectifs et les résultats clés pour la prochaine période, et leurs observations sur les victoires et les défis sont des données et des informations que l'équipe et l'entreprise peuvent réutiliser.

« Je suis ravi de la plateforme de WorkBoard et de l'expérience Espace. Cela change notre façon de discuter et de mener notre stratégie, et facilite considérablement la participation des gens à sa réalisation », a déclaré Patrick Thompson, DSI d'Albemarle. « En tant qu'adepte de longue date des Quatre disciplines d'exécution, je suis enthousiasmé par la manière dont WorkBoard a activé numériquement l'exécution de la stratégie et le rythme opérationnel. »

Les Espaces de collaboration sont disponibles dès maintenant et le produit WoBo Strategy sera mis à la disposition des clients au printemps 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.workboard.com. Pour une démonstration, veuillez consulter le site www.workboard.com/demo.

À propos de WorkBoard

La plateforme d'exécution des stratégies de WorkBoard alimente le rythme d'exploitation numérique de sociétés du monde entier, permettant aux entreprises d'exécuter des stratégies audacieuses plus rapidement avec les ressources dont elles disposent. AstraZeneca, Ford, Humana, Microsoft, Walmart, Zendesk et bien d'autres font confiance à la plateforme, à la stratégie et à l'expertise de WorkBoard pour harmoniser les objectifs (OKR), rationaliser les examens des activités, se concentrer sur les parutions hebdomadaires et tirer parti des analyses. La société est pionnière et avant-gardiste dans le domaine de l'exécution de la stratégie, et a intégré de manière fluide les OKR, les MBR et les rapports hebdomadaires en 2016. Plus de 10 000 personnes sont des coachs certifiés de la méthode relative à l'état d'esprit des résultats (Outcome Mindset Method) de WorkBoard afin d'aider leurs entreprises à gagner en rapidité et en agilité.

Basée dans la Silicon Valley et comptant des bureaux dans 3 pays, WorkBoard a été fondée en 2013 et est soutenue par Andreessen Horowitz, SoftBank, GGV Capital, Workday Ventures, M12 (Microsoft), Intel Capital, Silicon Valley Bank et Capital One Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.workboard.com.

