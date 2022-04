Stonebranch wird im G2 Grid®-Bericht als Leader im Bereich Managed File Transfer bezeichnet

French German Chinese (Simplified) Japanese Malay Korean

ALPHARETTA, Georgia (USA), April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Frühjahrsbericht 2022 von G2 Grid als Leader für Managed File Transfer (MFT) ausgezeichnet wurde.



„Wir freuen uns, dass uns die hohe Kundenzufriedenheit und die große Marktpräsenz von Stonebranch eine führende Position im G2 Grid für Managed File Transfer eingebracht haben“, sagte Damiani. „Die nahezu flächendeckende Einführung der Cloud hat zu komplexen hybriden IT-Umgebungen geführt, die aus On-Premise-Systemen, Clouds und Containern bestehen. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Dateiübertragungen einfach und sicher zu organisieren – sowohl intern als auch extern.“

Dem Bericht 2022 State of IT Automation zufolge nutzen 92 % der Befragten zwei oder mehr Public-Cloud-Anbieter für ihre täglichen Aktivitäten und 91 % automatisiere Multi-Cloud-Datenübertragungen.

„Es wird für Unternehmen immer wichtiger, Daten sicher mit Geschäftspartnern und Anbietern auszutauschen“, sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Die B2B-Managed-File-Transfer-Lösung von Stonebranch kombiniert eine leistungsfähige Automatisierung mit MFT, um sensible Daten in Echtzeit und unter Einhaltung von Industriestandardprotokollen sicher zu übertragen.“

Das G2 Grid bewertet Produkte algorithmisch auf der Grundlage von Daten aus Produktrezensionen, die von G2-Nutzern geteilt wurden, sowie von Daten, die aus Online-Quellen und sozialen Netzwerken stammen. Die Produkte, die sich im Leader-Quadranten befinden, werden von den G2-Nutzern hoch bewertet und weisen eine bedeutende Marktpräsenz auf. Die vier möglichen Kategorien im G2 Grid sind Leader, High Performer, Contender und Niche.

Der neueste Grid-Bericht ist jetzt auf der G2-Website verfügbar. G2 ist der weltweit größte Marktplatz für Technologie, auf dem Unternehmen die Technologie entdecken, bewerten und verwalten können, die sie benötigen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.

