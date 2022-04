Stonebranch, G2 Grid® 리포트에서 MFT 분야 리더로 선정돼

French German Chinese (Simplified) Japanese Malay Korean

미국 조지아주 알파레타, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 서비스 오케스트레이션 및 자동화 솔루션 공급사인 Stonebranch는 Spring 2022 G2 Grid 리포트에서 MFT(Managed File Transfer, 파일 송수신 관리 솔루션) 분야 Leader로 선정되었다고 발표했다.



Stonebranch의 Giuseppe Damiani CEO는 "Stonebranch의 높은 고객 만족도와 폭넓은 시장 입지를 바탕으로 G2 그리드 리포트에서 MFT 분야 리더로 선정되는 결실을 맺어 기쁘다. 거의 보편적으로 클라우드가 도입되면서 온프레미스 시스템과 클라우드, 컨테이너로 구성된 복잡한 하이브리드 IT 환경이 탄생했다. 자사의 목표는 조직에서 간단하고 안전하게 내외부로 파일을 전송할 수 있도록 오케스트레이션을 돕는 것"이라고 밝혔다.

2022 State of IT Automation 보고서 에 의하면 응답 기업의 92%가 일일 업무에 두 군데 이상의 공용 클라우드 서비스를 이용했으며, 91%가 복수의 클라우드 간 데이터 전송을 자동화했다.

Damiani CEO는 "기업이 사업 파트너 및 공급업체와 안전하게 데이터를 공유하는 것이 점점 중요해지고 있다. Stonebranch B2B Managed File Transfer 솔루션은 MFT와 첨단 자동화 시스템을 결합해 업계 표준 프로토콜을 준수하면서 민감한 데이터를 안전하게 실시간으로 이동할 수 있다"고 덧붙였다.

G2 Grid는 G2 이용자들이 공유한 제품 리뷰와 온라인, 소셜 네트워크에서 집계된 데이터를 기반으로 한 알고리즘 방식으로 제품 순위를 정한다. Leader로 선정된 제품은 G2 이용자들로부터 높은 평가를 받는 것은 물론, 시장 활동 점수 역시 높아야 한다. G2 그리드는 Leader, High Performer, Contender, Niche 이렇게 네 가지 카테고리로 나뉜다.

최신 Grid 리포트는 G2 웹사이트에서 바로 확인할 수 있다. G2는 기업이 꿈꾸던 가능성에 도달하기 위해 필요한 기술을 찾고, 검토하며, 관리할 수 있는 세계 최대 테크 마켓플레이스다.