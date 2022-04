Stonebranch Dinobatkan Sebagai Peneraju dalam Laporan G2 Grid® untuk Pemindahan Fail Terurus

French German Chinese (Simplified) Japanese Malay Korean

ALPHARETTA, Ga., April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, sebuah penyedia terkemuka bagi pengaturan perkhidmatan dan penyelesaian automasi, hari ini mengumumkan bahawa syarikat itu telah diiktiraf sebagai Peneraju dalam laporan Grid G2 Musim Bunga 2022 untuk Pemindahan Fail Terurus (MFT).



"Kami gembira kerana penarafan kepuasan pelanggan Stonebranch yang tinggi dan kewujudan pasaran yang besar telah mencapai puncaknya dalam kedudukan peneraju di grid G2 untuk pemindahan fail terurus," kata Damiani. “Penggunaan awan yang hampir universal telah mencipta persekitaran IT hibrid yang kompleks yang terdiri daripada sistem, awan dan bekas di premis. Matlamat kami adalah untuk membantu organisasi mengatur pemindahan fail mereka dengan mudah dan selamat — secara dalaman dan luaran.”

Menurut laporan Keadaan Automasi IT 2022 , 92% daripada responden menggunakan dua atau lebih penyedia perkhidmatan awan awam dalam aktiviti harian mereka dan 91% mengautomatikkan pemindahan data berbilang awan.

"Keperluan perusahaan untuk berkongsi data dengan selamat bersama rakan kongsi dan penyedia perniagaan kini menjadi semakin penting," ujar Giuseppe Damiani, Ketua Pegawai Eksekutif Stonebranch. "Penyelesaian Pemindahan Fail Terurus B2B Stonebranch menggabungkan automasi termaju dengan MFT untuk memindahkan data sensitif dengan selamat dalam masa nyata sambil mematuhi protokol standard industri."

Grid G2 menyenaraikan produk secara algoritma berdasarkan data yang diperoleh daripada ulasan produk yang dikongsi oleh pengguna G2 dan data yang diagregatkan daripada sumber dalam talian dan rangkaian sosial. Produk dalam sukuan Peneraju dinilai tinggi oleh pengguna G2 dan mempunyai skor kewujudan pasaran yang cukup besar. Empat kategori yang mungkin dalam Grid G2 ialah Peneraju, Berprestasi Tinggi, Pencabar, dan Nic.

Laporan grid terbaru kini tersedia di laman web G2. G2 merupakan pasaran teknologi terbesar di dunia, tempat perniagaan boleh menemui, menyemak dan mengurus teknologi yang mereka perlukan untuk mencapai potensi mereka.

Perihal Stonebranch