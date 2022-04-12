Stonebranch在G2 Grid®报告中获评“托管文件传输领先者”

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佐治亚州阿法乐特, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 服务编排和自动化解决方案的领先提供商Stonebranch今天宣布，公司在G2 Grid的2022年春季报告中获评“托管文件传输（MFT）领先者”。



Damiani表示：“我们很高兴看到，Stonebranch在客户满意度方面的高评分和巨大的市场影响力使其在G2网络中的托管文件传输方面处于领先地位。云技术的几乎全面采用带来了由本地部署系统、云端和容器组成的复杂的混合IT环境。我们的目标是帮助众多组织在内部和外部以简单而安全的方式协调文件传输。”

根据 《2022年IT自动化状况报告》 ，92%的受访者在日常活动中使用两个或更多公共云服务提供商，91%的受访者对多云数据传输实施自动化。

Stonebranch首席执行官Giuseppe Damiani表示：“对于企业来说，与业务伙伴和提供商安全共享数据变得越来越重要。Stonebranch B2B托管文件传输解决方案将先进自动化与MFT相结合，可在遵守行业标准协议的同时，安全地实时传输敏感数据。”

G2 Grid根据从G2用户分享的产品评论中采集的数据，以及通过网络信息源和社交网络聚合的相关数据，对产品进行算法评分。“领先者”象限的产品受到G2用户的高度评价，并在巨大市场影响力方面获得高分。G2 Grid共有四个类别，分别是领先者、高成长者、竞争者和特定领域者。

最新的网格报告现可通过G2网站查看。G2是世界上最大的技术交易平台，企业可以在这里发现、评估和管理其实现潜能所需的技术。

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