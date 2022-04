BIC : Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022 : Publication de l’avis de réunion

English French

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022

Publication de l’avis de réunion

Clichy, France, 12 avril 2022 – Les actionnaires de SOCIETE BIC sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mercredi 18 mai 2022 à 9h30 au Cloud Business Center - 10 bis Rue du 4 septembre, 75002 Paris, France.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO le 11 avril 2022 et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les documents et informations concernant l'Assemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables et notamment sur le site internet de BIC via le lien suivant:

https://fr.bic.com/fr/investisseurs-actionnaires-agm .

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2021, le chiffre d’affaires net de BIC était de 1 831,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

AGENDA 2022

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T1 2022 26 avril 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 18 mai 2022 Résultats du S1 2022 2 août 2022 Résultats du T3 2022 27 octobre 2022

