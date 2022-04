Correction: RESULTATS ANNUELS 2021 ECOSLOPS : NOUVEAU PALIER FRANCHI DANS LE DEVELOPPEMENT DU GROUPE

English French

Nouveau palier franchi dans le développement du Groupe : EBITDA 2021 positif hors lancement de l'unité de Marseille, confirmant les atouts du Groupe sur les marchés de l'énergie et de l'économie circulaire



Paris, le 12 avril 2022, 19h30 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 12 avril 2022.

Chiffre d'affaires de 12,45M€, en progression de 116%

EBITDA de (1,5M€) avec une forte accélération sur le second semestre et EBITDA positif hors Ecoslops Provence

Un business model axé sur le recyclage des déchets d'hydrocarbures, plus que jamais adapté aux besoins d'indépendance et de transition énergétique

De multiples opportunités de développement identifiées pour 2022 et au-delà





Faits marquants opérationnels de l’exercice 2021

Après une année 2020 affectée par la crise sanitaire et ses répercussions sur les cours pétroliers, le groupe a franchi en 2021 une étape importante dans son développement, avec :

Le démarrage de l'unité de Marseille

Le premier semestre a vu l'achèvement des travaux de construction qui ont permis une livraison de l'unité le 2 juillet 2021, en présence des présidents des deux groupes : Ecoslops et TotalEnergies. Après la réalisation de tests de fonctionnement et de sécurité, ainsi que l'homologation des produits auprès d'un panel important de nouveaux clients, le quatrième trimestre a vu le début de montée en charge avec la production de 1.500 tonnes de produits raffinés, dont 500 tonnes ont été vendues sur l'exercice, représentant 0,2 M€ de chiffre d'affaires;

La vente, en mars 2021, de la première unité Scarabox® qui, compte tenu de son degré d'achèvement au 31 décembre 2021, représente un chiffre d'affaires additionnel de 3,7M€;

Un retour à des conditions de marché favorables pour l'unité de Sines avec un baril de Brent qui est passé de 43,3$/bbl en moyenne sur 2020 à 70,8$/bbl en 2021. Le chiffre d'affaires d'Ecoslops Portugal est ainsi passé de 5,7M€ en 2020 à 8,5M€ en 2021, malgré un arrêt de 2 mois en début d'exercice dans l'attente du renouvellement élargi du permis d'exploiter, générant un EBITDA annuel de 1,6 M€ dont 1,5 M€ sur le seul second semestre, ce qui représente une performance historique.

L’EBITDA du groupe est ainsi passé de (3,0M€) en 2020 à (1,45M€) en 2021 et se décompose de la façon suivante :

en €'000 S1 S2 Total 2021 2020 Ecoslops Portugal 110 1 525 1 635 -828 Frais de siège et Scarabox -1 177 -271 -1 448 -2 060 Périmètre hors lancement Marseille -1 067 1 254 187 -2 888 Ecoslops Provence -201 -1 438 -1 639 -84 Total -1 268 -184 -1 452 -2 972

Hors Ecoslops Provence qui enregistre un EBITDA négatif lié à la phase de "ramp-up" de l'unité de Marseille, le Groupe réalise un EBITDA annuel positif de 0,2 M€, dont 1,3 M€ sur le second semestre.

Renforcement du business model d’Ecoslops

Avec la concrétisation du projet Scarabox® et le démarrage de l'unité de Marseille, le groupe solidifie significativement son business model dans l'économie circulaire dans le domaine des résidus d'hydrocarbures :

- en développant, pour ce qui concerne la Scarabox, une activité d'équipementier industriel permettant, en plus des slops et sludge, de revaloriser les huiles de vidange usagées. Cette solution industrielle se veut avant tout une solution économique et environnementale pour les pays en voie de développement.

- en doublant sa capacité de production (qui passe de 30.000 à 60.000 tonnes/an), dans ses unités P2R détenues en propre, avec l'unité de Marseille.

Ces deux activités sont complémentaires (savoir-faire, équipes, références, ...) mais largement indépendantes en matière de développement. Les revenus de l’activité d'opérateur d'unités P2R sont liés aux cours des produits pétroliers, tandis que ceux de l’activité d'équipementier (Scarabox®) sont fonction du nombre d’unités vendues et en service. Par ailleurs, de par leur caractère 100% circulaire, ces innovations participent à la réduction de l'empreinte carbone.

Compte de résultat consolidé 2021 (en k€) - Présentation analytique



(Sur la base des comptes audités, rapports en cours d’émission)

31/12/2021 31/12/2020 en €'000 CA Marge brute CA Marge brute Produits raffinés 6 517 3 768 Scarabox 3 734 0 Services portuaires 2 196 1 985 Total CA / Marge brute 12 447 6 535 5 753 3 417 Autres produits/charges 397 397 Charges de personnel -3 652 -3 492 Charges externes -4 673 -3 226 Impôts & taxes -59 -69 EBITDA -1 452 -2 973 Amortissements -1 790 -1 577 Résultat Financier -1 720 -657 Impôt société 697 66 Résultat Net -4 264 -5 141 Part du Groupe -3 720 -5 067

Le chiffre d'affaires Produits raffinés s'est fortement apprécié, passant de 3,8M€ en 2020 à 6,5M€ en 2021. Cette augmentation de 73% provient d'une part pour 6% de l'unité de Marseille (qui a produit et vendu respectivement 1.500 et 500 tonnes, représentant 0,2M€ de chiffre d'affaires) et d'autre part de l'unité de Sines pour 67%. En effet, après un arrêt de deux mois en début d'année (attente du renouvellement et de l'extension du permis d'exploiter) qui a représenté un manque à gagner de 4.500 tonnes, l'unité de Sines a produit sur l'exercice 21.960 tonnes, dont un record historique de 13.889 tonnes sur le second semestre. En synthèse, ces 67% se décomposent en +1% d'effet volume et +66% d'effet prix/mix produit avec un prix de vente moyen qui est passé de 201€/Tonne en 2020 à 332€/Tonne en 2021. Sur l'activité Produits raffinés, la chute brutale des cours pétroliers avait détérioré le taux de marge brute en 2020. La remontée des cours ainsi que la mise en place de contrats de couverture sur le Brent ont permis de restaurer un taux de marge brute nettement supérieur à 50% en 2021.

La société Camerounaise, Valtech Energy, cliente de la première unité Scarabox®, a levé la condition suspensive liée à son financement en décembre 2021. Ceci conduira à une livraison de l'unité courant mai 2022. Au 31 décembre 2021, la construction de l'unité avait un niveau d'avancement de 93%, correspondant à un chiffre d'affaires de 3,7M€.

L'augmentation des charges de personnel est de 0,16M€. Celle-ci est liée au gel des rémunérations variables en 2020 et à la maîtrise générale des coûts.

Les charges externes progressent quant à elles de 1,45M€ qui sont entièrement imputables à l'entrée en exploitation de l'unité de Marseille.

Le résultat financier se dégrade de 1M€, du fait de l'entrée en vigueur en 2022, sur la base des comptes 2021, des "royalty fees" sur l'emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement. Ces "royalty fees" ont donc été provisionnés pour un montant de 0,87M€, et sont calculés sur un % du chiffre d'affaires consolidé.

L'impôt sur les sociétés représente un produit de 0,7M€ et se décompose en un produit d'impôt de 0,4M€ relatif au crédit d'impôt recherche, et la reconnaissance d'impôts différés actifs au Portugal pour un montant de 0,3M€.

Bilan consolidé au 31 décembre 2021

(Comptes audités et rapports en cours d’émission)

31/12/2021 31/12/2020 Var. k€ Var. % Immobilisations Incorporelles 1 441 1 209 232 19% Immobilisations Corporelles 34 342 32 811 1 531 5% Immobilisations Financières 180 175 5 3% Actif Immobilisé 35 963 34 195 1 768 5% Stocks & Encours 1 510 1 391 119 9% Clients 5 090 486 4 604 947% Autres Créances 1 721 1 785 (64) (4)% Impôts différés actif 1 348 1 023 325 32% Disponibilités 6 340 7 955 (1 615) (20)% CCA & Charges à répartir 1 036 1 071 (35) (3)% Actif circulant 17 045 13 711 3 334 24% Total ACTIF 53 008 47 906 5 102 11% 31/12/2021 31/12/2020 Var. k€ Var. % Capital & Réserves 19 734 18 676 1 058 6% Subvention d'investissement 1 556 1 654 (98) (6)% Quote-part des minoritaires 590 1 134 (544) (48)% Résultat Net - Part du groupe (3 720) (5 067) 1 347 (27)% Capitaux Propres 18 160 16 397 1 763 11% Prov. Pour Risques&Charges 180 250 (70) (28)% Dettes Fin. 28 952 26 552 2 400 9% Fournisseurs 4 113 2 969 1 144 39% Dettes fiscales & sociales 1 053 1 154 (101) (9)% Autres dettes 550 584 (34) (6)% Dettes d'exploitation 5 716 4 707 1 009 21% Total PASSIF 53 008 47 906 5 102 11%



Situation financière et cashflows

Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose de près de 6,3M€ de trésorerie (-1,6M€ par rapport au 31 décembre 2020) et d’un endettement net de 22,6M€ (Vs 18,6M€ au 31 décembre 2020). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :

Exercice 2021 Rappel 2020 EBITDA (1 452) (2 972) Subvention viré au résultat (126) (126) Variation du BFR exploitation (2 421) 1 728 Operating cashflow (3 999) (1 370) Acquisition d'immobilisations (3 410) (8 756) Variation du BFR (Fournisseurs d'immos) (1 075) (608) Investing cashflow (4 485) (9 364) C/C Actionnaires E. Provence 1 270 550 Augmentation capital 6 125 - Variation d'emprunts 318 12 610 Intérêts (844) (449) Financing cashflow 6 869 12 711 Variation de trésorerie (1 615) 1 976 Trésorerie d'ouverture 7 955 5 979 Trésorerie de clôture 6 340 7 955 Variation (1 615) 1 976

Il est à noter que la position de trésorerie de clôture est impactée par la variation de BFR d'exploitation. En effet, le premier paiement lié à la vente de la Scarabox® (2,4M€) ainsi que le remboursement du crédit d'impôt recherche 2020 (0,4M€) ont été reçus début 2022, et non fin 2021 comme escompté.

Enfin, il est rappelé que la société-mère, Ecoslops SA, a réalisé fin octobre 2021 une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription de 6,1 M€ (nette de frais et commissions).

Perspectives

Concernant le P2R, Ecoslops est engagé dans des discussions portant sur des implantations possibles dans les ports d’Anvers, de Singapour et du Canal de Suez (pour ce dernier, le préalable est d’abord l’installation d’une station de collecte des résidus maritimes). Même si les démarches commerciales ont été ralenties par la crise sanitaire, le groupe a pour ambition de signer en 2022 un de ces trois projets. A ce titre, le groupe a en particulier signé en octobre 2021 un accord de partenariat avec Mercuria Energy Group, dont l'objet est d'étudier ensemble la faisabilité de projets d'infrastructure portuaire de collecte et de recyclage de résidus d'hydrocarbures dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud Est.

Pour l’unité de Sines au Portugal, la société prévoit pour l’année 2022 une production de l’ordre de 25.000 tonnes.

Pour l’unité de Marseille, après un début d'exploitation en 2021 qui a permis de produire 1.500 tonnes, l'objectif 2022 est de continuer de fiabiliser l'installation et de monter progressivement en charge afin de produire 10.000 tonnes, puis d'être en pleine capacité les années suivantes.

Concernant la Scarabox®, Ecoslops poursuit le développement d'un portefeuille de prospects, dont les plus avancées se situent sur le continent africain. Pour accélérer le développement commercial et prendre pied sur ce marché vierge de toute concurrence, le groupe a signé un partenariat technique et commercial avec la société Greenflow qui propose des équipements de traitement de la charge venant en amont de la colonne de distillation sous vide de la Scarabox®. L'objectif 2022 est de contractualiser deux nouvelles ventes. Il est rappelé que la stratégie du groupe est d'être actionnaire minoritaire dans les projets Scarabox® afin de garantir un support technique et industriel de long terme aux sociétés clientes. Dans cette optique, le groupe a pris en février 2022 une participation de 17% dans le capital de Valtech Energy pour un montant de 600k€.

ESG

Les résultats de la campagne d’évaluation Gaïa Research 2021 (portant sur l’année 2020) ont été publiés en février 2022 et ont mis permis de confirmer la continuité de la progression du groupe en matière de performance ESG. Avec une note globale de 68/100, en progression de 5 points par rapport à l’année précédente, le groupe se classe à la 12ème /140 sur le périmètre des entreprises réalisant moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (contre 12ème / 78 lors de la campagne précédente). Avec une note de 85/100 en matière de critères environnementaux, la société se situe au-dessus du benchmark sectoriel de l’industrie (61/100 en moyenne), de même que dans le domaine social avec 70/100 (contre 59/100 pour le benchmark), et en progression en matière de gouvernance avec 64/100 (dans la moyenne du benchmark).

Le Groupe Ecoslops est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa performance ESG.

Agenda Financier :

Assemblée Générale Mixte : 9 juin 2022

Publication des résultats semestriels : 21 septembre 2022

A PROPOS D’ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com





Pièce jointe