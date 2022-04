Maciej Pilat fue nombrado gerente de ventas de país para Polonia y los países bálticos para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales Nikkiso

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Maciej Pilat como gerente de ventas de país para Polonia y los países bálticos.



Maciej es un integrador de sistemas experimentado con una trayectoria de éxito comprobada en lo sectores de ingeniería mecánica e industrial. Cuenta con más de 15 años de experiencia como integrador de sistemas criogénicos y gerente de desarrollo de negocios, incluyendo más de siete años con Messer (Polonia) y cuatro años con Chart Industries. Obtuvo una maestría en tecnología (M.Tech.) en ciencias y tecnología alimentaria de Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Posee una vasta experiencia a nivel global, habiendo trabajado en Europa, Asia, América y el Medio Oriente. Con sede en Polonia, gestionará y desarrollará oportunidades de negocios en Polonia y los países bálticos y se reportará a Ole Jensen, vicepresidente de NCEIG Europa.

"El conocimiento de Maciej del sector y el mercado será de gran beneficio para NCEIG Europa, mientras desarrollamos oportunidades en esta región", según Ole Jensen.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .