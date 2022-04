Maciej Pilat Ditunjuk sebagai Manajer Penjualan Negara Polandia & Kawasan Baltik untuk Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan senang hati mengumumkan bahwa Maciej Pilat ditunjuk sebagai Manajer Penjualan Negara untuk Polandia dan Kawasan Baltik.



Maciej adalah Integrator Sistem berpengalaman dengan riwayat kesuksesan nyata dalam industri mekanika dan rekayasa industrial. Beliau memiliki pengalaman 15 tahun sebagai integrator sistem dan manajer pengembangan bisnis Kriogenik, termasuk lebih dari 7 tahun bersama Messer (Polandia) dan 4 tahun bersama Chart Industries. Belau memperoleh gelar Master of Technology (M.Tech.) di bidang Sains dan Teknologi Makanan dari Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Beliau memiliki pengalaman global yang luas dengan bekerja di Eropa, Asia, Amerika, dan Timur Tengah. Berbasis di Polandia, beliau akan mengelola dan mengembangkan kesempatan bisnis di sana dan kawasan Baltik, yang melapor kepada Ole Jensen, Wakil Presiden, NCEIG Europe.

“Pengetahuan industri dan pasar Maciej akan menjadi keuntungan luar biasa bagi NCEIG Europe, saat kami mengembangkan kesempatan dalam kawasan ini,” tutur Ole Jensen.

Dengan tambahan ini, Nikkiso melanjutkan komitmen mereka untuk hadir secara global dan lokal bagi pelanggan mereka.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan menyervis peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pemrosesan untuk Gas Industrial, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup yang dikontrol bersama oleh sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .