Maciej Pilat nomeado Gerente de Vendas para a Polônia e Países Bálticos do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Califórnia, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Maciej Pilat para Gerente de Vendas para a Polônia e Países Bálticos.



Maciej é um experiente integrador de sistemas com um histórico de comprovado sucesso nas indústrias de engenharia mecânica e industrial. Ele tem mais de 15 anos de experiência como integrador de sistemas criogênicos e gerente de desenvolvimento de negócios, incluindo mais de 7 anos na Messer (Polônia) e 4 anos na Chart Industries. Ele fez Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (M. Tech) na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ele tem ampla experiência global tendo trabalhado na Europa, Ásia, América e Oriente Médio. Com base na Polônia, ele irá gerenciar e desenvolver oportunidades de negócios no país e na região dos países Bálticos, reportando-se a Ole Jensen, Vice-Presidente da NCEIG Europa.

“O conhecimento de Maciej da indústria e do mercado serão de grande benefício para a NCEIG Europa, pois estamos criando as oportunidades nesta região”, disse Ole Jensen.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .