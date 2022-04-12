Maciej Pilat被任命为Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group波兰与波罗的海地区销售经理

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加州特曼库拉, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Maciej Pilat已被任命为集团在波兰及波罗的海地区销售经理。



Maciej是一位经验丰富的系统集成人员，在机械和工业工程行业拥有骄人的成绩。他拥有超过15年的低温系统集成人员和业务开发经理经验，包括7年在Messer（波兰）和4年在Chart Industries工作的经验。他在克拉科夫农业大学获得 食品科学与技术硕士学位。

他拥有在欧洲、亚洲、美洲和中东工作的丰富全球经验。他将常驻波兰，管理和开发波兰及波罗的海地区的业务机会，接受NCEIG Europe副总裁Ole Jensen直接领导。

“在我们致力于开发这一地区潜在机会的时刻，Maciej在行业及市场方面的知识将对NCEIG Europe大有助益。”Ole Jensen表示。

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。