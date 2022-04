Maciej Pilat 獲委任為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 波蘭和波羅的海國家銷售經理

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加州德美古拉, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group(「集團」)隸屬 Nikkiso Co., Ltd(日本)集團公司,欣然宣佈 Maciej Pilat 已獲任命為波蘭和波羅的海國家銷售經理。



Maciej 是經驗豐富的系統整合人員,在機械和工業工程行業擁有卓越的成功歷史。他擔任低溫系統整合人員和業務開發經理超過 15 年,當中包括在 Messer (波蘭) 工作超過 7 年及在 Chart Industries 工作 4 年。他在 Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołątaja w Krakowie (波蘭的克拉科夫農業大學) 獲得食品科學與技術專業的技術碩士學位 (M.Tech.) 。

他曾在歐洲、亞洲、美國和中東工作,擁有廣泛的全球經驗。他將以波蘭為據點,管理及開發波蘭及波羅的海地區的商機,並向 NCEIG Europe 副總裁 Ole Jensen 匯報工作。

Ole Jensen 表示:「隨著我們在該地區開發機會,Maciej 的經驗及其市場和行業知識將為 NCEIG Europe 帶來莫大裨益。

增添了新力軍,Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Nikkiso Co., Ltd.(目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員)的成員公司,製造與服務工程低溫氣體處理設備(泵、渦輪膨脹機、熱交換器等)、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年,是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司,以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。