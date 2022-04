English Finnish

WithSecure Oyj, Pörssitiedote, 12.4.2022 klo 23:30

WithSecure Oyj:n hallitus on nimittänyt uuden kuluttajatietoturvayhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet

17.2.2022 annetun pörssitiedotteen mukaisesti WithSecure Oyj:n (”WithSecure”) hallitus päätti ehdottaa kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”) siten, että WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyisi uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettaisiin F-Secure Oyj (”F-Secure”), kun taas nimellä WithSecure Oyj uudelleen nimetty yhtiö jatkaisi yritystietoturvaliiketoimintaa.

WithSecuren hallitus on nimittänyt Timo Laaksosen F-Securen toimitusjohtajaksi. Laaksonen toimii tällä hetkellä WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtajana, ja hän on toiminut WithSecuressa eri tehtävissä vuodesta 2012. Ennen WithSecurea Laaksonen on toiminut useiden kansainvälisten ohjelmistoyhtiöiden johtotehtävissä. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin F-Securea koskevat nimitykset astuvat voimaan.

Lisäksi seuraavat henkilöt on nimitetty muodostamaan F-Securen johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen:

Michal Iwan Tuoteliiketoimintajohtaja (Tietoturvasovellukset) Mikko Kestilä Operatiivinen johtaja Richard Larcombe Markkinointijohtaja Antero Norkio Yrityssuunnittelujohtaja Steven Offerein Portfoliohallintajohtaja Paul Palmer Kumppaniliiketoimintajohtaja Sari Somerkallio Talous- ja lakiasiainjohtaja Perttu Tynkkynen Suoramyyntijohtaja Dmitri Vellikok Tuoteliiketoimintajohtaja (Verkkotietoturvaratkaisut) Kitta Virtavuo Henkilöstöjohtaja Toby White Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous pidetään aiemmin tänään julkaistun yhtiökokouskutsun mukaisesti 31.5.2022. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen F-Secure tiedottaa muutoksista yhtiön ylimmässä johdossa soveltuvien sääntöjen mukaisesti.



Päätös toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimityksistä on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle eli se tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä suunniteltuna täytäntöönpanopäivänä.

Lisätietoja Jakautumisesta saa yhtiön verkkosivuilta https://www.WithSecure.com/fi/investors/demerger .

Lisätietoja:

Laura Viita, Sijoittajasuhteiden johtaja, WithSecure Oyj

+358 50 487 1044

investor-relations@f-secure.com