LeddarTech Lança LeddarEngine Flexível e Modular Projetado para Reduzir Custos e Acelerar o Desenvolvimento de Sensor ADAS e AD

QUEBEC CITY, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar o lançamento de uma versão completamente nova do seu software LeddarEngine que viabiliza e acelera o desenvolvimento do sensor LiDAR.



A LeddarEngine define um novo padrão para o desenvolvimento de soluções LiDAR altamente integradas e flexíveis em estado sólido otimizadas para produção de alto volume. Esta solução completa abrange o sistema LeddarCore™ LCA3 no chip (SoC) e o processamento de sinal LeddarSP™.

Esta nova versão introduz especificamente várias novas camadas de integração com o software LeddarEngine e compatibilidade com novas plataformas de hardware. A LeddarTech está introduzindo uma separação do controle, processamento de sinal e processamento de nuvem de pontos, que podem ser usados independentemente ou em conjunto, permitindo que os clientes tenham maior controle da sua solução final.

Os desenvolvedores LiDAR que atualmente têm cadeias de ferramentas de processamento de sinal implementadas nos seus produtos poderão se beneficiar do uso independente do kernel de controle para uma integração mais fácil e rápida do LeddarCore nos seus produtos da próxima geração. Os Tier 1-2s, integradores de sistemas e novos fabricantes LiDAR ainda se beneficiarão da oferta completa, aproveitando o processamento e a experiência do sinal proprietário da LeddarTech.

Esta versão da LeddarEngine é compatível com Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC , além do já compatível Renesas R-Car SoC . Além disso, a portagem para outras plataformas e sistemas operacionais ficou mais fácil do que nunca, graças a esta nova arquitetura modular que aprimora a separação do hardware e do software.

Benefícios Principais

Integração mais fácil com as arquiteturas existentes, permitindo o retrofit para melhorar o custo, o consumo de energia e o tamanho

Permite que os fabricantes de Nível 1-2 e LiDAR aproveitem a cadeia de ferramentas de processamento de sinal existente e desenvolvam seus algoritmos

Suporte para novas plataformas de hardware e portabilidade mais fácil para novos sistemas operacionais

Oferta de software totalmente escalável e modular disponível para acelerar o desenvolvimento e o time-to-market

“Nos últimos 15 anos, a LeddarTech tem sido líder no desenvolvimento de soluções de detecção que apoiam nossos clientes no desenvolvimento de produtos ADAS e AD”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A evolução natural da nossa LeddarEngine alimentada pelo nosso LCA3 SoC e, especialmente, o nosso software modular proprietário, viabiliza que os nossos clientes tenham uma flexibilidade ainda maior no design e acelerem o tempo de desenvolvimento, levando a um custo mais baixo e a um caminho mais rápido para o rendimento”, concluiu o Sr. Boulanger.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2+ ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 com o LeddarSteer™ de direção de feixe digital e o LiDAR XLRator™, uma solução para desenvolvimento LiDAR de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, e componentes principais de parceiros globais de semicondutores. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contato de Relações com Investidores: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.