LeddarTech เปิดตัว LeddarEngine แบบยืดหยุ่นและโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนและเร่งการพัฒนาเซ็นเซอร์ ADAS และ AD

แพลตฟอร์ม LeddarEngine™ ขับเคลื่อนโดย LCA3 SoC ของ LeddarTech และซอฟต์แวร์โมดูลาร์ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ดีขึ้นด้วยเวลาในการพัฒนาที่ต่ำที่สุด

April 13, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA