LeddarTech发布灵活的模块化LeddarEngine以降低成本和加速ADAS和AD传感器开发

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魁北克市, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最为灵活、强健和精确的ADAS和AD传感技术的全球领先公司LeddarTech®十分高兴地宣布推出全新版本LeddarEngine软件，以支持和加速LiDAR传感器的开发。

LeddarEngine为开发高度集成和灵活的固态LiDAR解决方案树立了新的标准，针对大规模生产进行了优化。该完整解决方案包括LeddarCore™ LCA3 片上系统（SoC）和LeddarSP™信号处理。

新版本特别针对LeddarEngine软件引入了若干新的集成层级，并兼容新的硬件平台。LeddarTech正在引入控制、信号处理和点云处理的分离，使其可以单独使用或组合使用，从而让客户保有对其最终解决方案的更多控制。

已为当前产品实施了信号处理工具链的LiDAR开发人员只需使用控制内核即可更容易、更快速地实现LeddarCore与其下一代产品的集成。1-2级供应商、系统集成商和新的LiDAR制造商仍可利用LeddarTech的专有信号处理和专业技术获得其所有服务。

这版LeddarEngine兼容Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC，并且继续支持Renesas R-Car SoC。此外，由于新的模块化架构改善了硬件和软件的分离，移植到其他平台和操作系统变得前所未有地简单。

主要优势

轻松集成到现有架构中，支持改造以改善成本、功耗和尺寸

使1-2级供应商和LiDAR制造商能够利用现有信号处理工具链并开发自己的算法

支持新的硬件平台，简化向新操作系统的移植

提供完全可扩展的模块化软件，加快开发和上市时间

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示：“过去15年，LeddarTech一直是开发传感解决方案的领先者，支持我们的客户开发ADAS和AD产品。LeddarEngine的自然进化由我们的LCA3 SoC提供支持，特别是我们专有的模块化软件，使我们的客户能够在设计上有更大的灵活性，加快他们的开发时间，从而降低成本并加快收益获取。”

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级+ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过关键技术构建块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持，其中包括LeddarSteer™数字波束转向，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴核心组件、面向汽车级固态LiDAR的开发解决方案LiDAR XLRator™。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过100项。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问www.leddartech.com，或关注公司LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。