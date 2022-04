LeddarTech 推出專為降低成本並加速先進輔助駕駛系統和無人駕駛感應器開發而設計的靈活及模組化 LeddarEngine

LeddarEngine™ 平台由 LeddarTech 的 LCA3 SoC 和最先進的模組軟件支援,以最短開發時間實現更高的感應器性能

April 13, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA