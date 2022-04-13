LeddarTech 推出專為降低成本並加速先進輔助駕駛系統和無人駕駛感應器開發而設計的靈活及模組化 LeddarEngine

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魁北克市, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是提供最靈活、強大及準確先進輔助駕駛系統（ADAS）和無人駕駛（AD）感應技術的全球領導者，現欣然宣佈推出全新版本的 LeddarEngine 軟件，以加速開發 LiDAR 感應器。

LeddarEngine 為開發高度整合和靈活的固態 LiDAR 解決方案奠定新標準，以針對優化大批量的生產。這個完整的解決方案包括 LeddarCore™ LCA3 晶片上系統 (SoC) 和 LeddarSP™ 訊號處理。

這個新的版本專門為 LeddarEngine 引入幾個新的整合層級，並與新的硬件平台兼容。LeddarTech 推出控制、訊號處理和點雲端處理的分離功能，可以獨立或組合使用，讓客戶能夠加強控制其最終解決方案。

目前為其現有產品實施訊號處理工具鏈的 LiDAR 開發人員將受益於單單使用控制內核，就可更輕鬆及快速地整合 LeddarCore 至下一代產品。Tier 1-2、系統整合商和新 LiDAR 製造商仍然可以透過利用 LeddarTech 的專利訊號處理和專業知識，受益於完整的產品。

除了已支援的 Renesas R-Car SoC 外，這 LeddarEngine 版本亦與 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 兼容。此外，由於新的模組架構提升硬件和軟件的分離，因此更易移植到其他平台和操作系統。

主要優勢

更輕鬆整合至現有架構中，從改造以改善成本、耗電量和尺寸

讓 Tier 1-2 和 LiDAR 製造商能夠利用現有的訊號處理工具鏈，以開發其運算法

支援新的硬件平台，並更輕易移植至新的操作系統

可全面擴展和模組的軟件產品，可用於加速開發和產品上市

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「過去 15 年， LeddarTech 一直是開發支援我們客戶開發先進輔助駕駛系統及無人駕駛產品感應解決方案的領導者。」 Boulanger 先生總結道：「我們的 LCA3 SoC 尤其是我們專利的模組軟件提供支援 LeddarEngine 的自然演進，為我們的客戶提供更高的設計靈活性，以加速他們的開發時間，從而實現更低成本並加快獲取收入。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 汽車供應商提供關鍵技術構建模組，例如 LeddarSteer™ 數碼光束轉向和 LiDAR XLRator™，這是一種基於 LeddarEngine™ 和來自全球半導體合作夥伴核心組件的汽車級固態 LiDAR 開發解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232)｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡 ： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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