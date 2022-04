English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 13.4.2022 klo 8.30



NoHo Partnersin maaliskuun 2022 liikevaihto oli noin 26 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 3,5 miljoonaa euroa



NoHo Partners Oyj:n maaliskuun 2022 liikevaihto oli noin 26 miljoonaa euroa kasvaen noin 515 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja noin 25 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta maaliskuussa 2022 oli noin 3,5 miljoonaa euroa.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Asiakaskysyntä ja liiketoiminnan palautuminen jatkuivat vahvoina maaliskuussa. Liikevaihtomme oli noin 26 miljoonaa euroa ja sen tuottama liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Maaliskuun liikevaihto oli ennakoitua kovempi erityisesti strategisilla kasvualueillamme Norjassa, Nokia Arenalla ja Friends & Brgrs -avauksissa. Huhtikuun osalta arvioimme liikevaihtomme jatkavan kasvuaan noin 28 miljoonaan euroon ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan yli 4 miljoonaa euroa. Vuoden toisella kvartaalilla odotamme myös yritysmarkkinan palautuvan asteittain.”



Huhtikuun 2022 liiketoiminnan kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiö raportoi liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla toistaiseksi. Yhtiö tulee julkaisemaan tiedot liiketoimintansa kehittymisestä kuukausitasolla jatkossa sijoittajauutisena.



Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.