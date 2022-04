RIBER : Forte croissance des résultats annuels 2021

English French

Communiqué de presse



Forte croissance des résultats annuels 2021

C hiffre d’affaires en hausse de 3% porté par la diversification du mix-produit

Progression de la marge brute de 5 , 3 point s

Résultat opérationnel de 1,3 M€, légèrement supérieur à l’objectif

Multiplication par 5 du r ésultat net à 1 , 5 M€

Perspectives de croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité en 2022

Distribution proposée de 0,05 € par action

Bezons, le 13 avril 2022 – 08h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2021.

(en M€ - au 31 décembre) 2021 2020 Évolution Chiffre d’affaires 31,2 30,2 +3 % CA Systèmes MBE 17,4 18,2 - 4 % CA Services et accessoires 13,8 12,0 +15 % Marge brute

en % CA 11,1

35,4 % 9,1

30,1 % +21 % Résultat opérationnel

en % CA 1,3

4,1 % 0,7

2,3 % +83 % Résultat net

en % CA 1,5

4,7 % 0,3

0,9 % +465 %

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’établit à 31,2 M€, en croissance de 3 % par rapport à celui de l’exercice 2020. Les ventes de systèmes MBE sont en retrait de 4 % compte tenu des refus de licences d’exportation par l’Administration française pour un montant total de 9 M€ en 2021, et atteignent 17,4 M€ pour 8 machines livrées contre 10 en 2020. Les ventes de services et accessoires maintiennent leur forte croissance (+15 %) pour s’élever à 13,8 M€, soit 44,2 % du chiffre d’affaires total de la Société en 2021.

Résultats

La marge brute s’établit à 11,1 M€, soit 35,4 % du chiffre d’affaires, en augmentation de +5,3 points par rapport à 2020 (30,1 %) du fait de l’évolution favorable du mix-produit et de l’augmentation de la valeur des systèmes vendus.

Les charges d’exploitation augmentent de 1,4 M€ (9,8 M€ en 2021, contre 8,4 M€ en 2020) en raison de l’augmentation de l’effort de R&D, porté en 2021 à 12 % du chiffre d’affaires (3,8 M€ ; +80 %). Les charges commerciales (-4 %) et administratives (-6 %) sont en légère diminution.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel ressort à 1,3 M€, contre 0,7 M€ en 2020, soit une progression de +83 %.

Le résultat net s’établit à 1,5 M€, contre 0,3 M€ en 2020. Il intègre en 2021 un résultat financier de + 0,4 M€ lié principalement à la réévaluation en euro des créances libellées en dollar US.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin 2021 est positive de 5,8 M€, en diminution de 2,2 M€ par rapport à fin 2020. Cette évolution résulte d’une forte croissance de la capacité d’autofinancement, de l’augmentation du besoin en fonds de roulement et de l’intensification des investissements.

L’endettement financier net s’élève à 2,4 M€ au 31 décembre 2021. Les capitaux propres s’élèvent à 19,8 M€ et sont en progression de 0,8 M€ par rapport à 2020. Cette évolution tient compte du résultat de l’exercice et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2020.



Carnet de commandes

Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 progresse de 3 % à 14,8 M€ et inclut 3 commandes de systèmes MBE (7,9 M€), dont 1 de production, et des commandes solides de services et accessoires (6,9 M€).

Ce carnet ne tient pas compte des 6 commandes supplémentaires de systèmes (5 de recherche et 1 de production) annoncées au cours du premier trimestre 2022, pour un montant total d’environ 9 M€.

Perspectives

Compte tenu de ces éléments, la société prévoit pour 2022 une croissance de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité par rapport à 2021.

La société devrait par ailleurs poursuivre ses prises de commandes dans le courant du second trimestre 2022 grâce à un pipeline de prospects important.

A plus long terme, dans un environnement favorable à l’émergence d’une filière européenne des semi-conducteurs, RIBER est porteur d’un projet de croissance rentable fondé sur son savoir-faire technologique et industriel, ainsi que sur sa capacité d’innovation. Portée par les nouvelles technologies de l’information, la société mène une stratégie axée sur le renforcement de sa position de référence en MBE, la croissance régulière de ses activités de services et un effort de R&D important pour élargir son portefeuille de technologies et d’applications.

Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »

Témoignant de sa confiance dans l’avenir de la Société, le Directoire proposera aux actionnaires à l’occasion de l’Assemblée Générale du 21 juin 2022, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,05 € par action. Sa mise en paiement interviendra le 4 juillet 2022.



Agenda

29 avril 2022 à 8h00 : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022 et rapport financier annuel 2021

trimestre 2022 et rapport financier annuel 2021 21 juin 2022 à 10h00 : Assemblée Générale

Les états financiers annuels ont été arrêtés par le Directoire et ont reçu le 12 avril 2022 un avis favorable du Conseil de Surveillance. Ils seront repris dans le rapport financier annuel 2021 qui sera disponible le 29 avril 2022 sur le site Internet de la Société dans sa version en français (www.riber.com).



A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

