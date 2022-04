GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt met trots een significant location-intelligence servicecontract aan met een belangrijke leverancier van navigatie- en infotainmentsystemen in de auto-industrie en de lancering van de School Safety Zones.

English Dutch

Capelle aan den IJssel, 13 april 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt met trots een significant location-intelligence servicecontract aan met een belangrijke leverancier van navigatie- en infotainmentsystemen in de auto-industrie. GeoJunxion kondigt ook de lancering aan van de nieuwe dataset met School Safety Zones.



Na de succesvolle afronding van een proof-of-concept-project, geboekt in mei 2021 (zie persbericht van 6 mei 2021), en uitgevoerd in het tweede semester van vorig jaar, is GeoJunxion zeer verheugd het vervolgproject aan te kondigen. Het contract, met dezelfde klant, betreft een servicecontract voor locatie-gerichte diensten. GeoJunxion zal diensten leveren voor het definiëren, samenstellen en verrijken van navigatiekaarten voor een aanzienlijk groter geografisch gebied en meer functionaliteiten. Hierbij gebruikmakend van de lange ervaring en het leveren van gespecialiseerde sourcing- en integratiediensten om de gebruikservaring en bruikbaarheid van het product te verbeteren.

Ivo Vleeschouwers, CEO/CFO van GeoJunxion: "Dit nieuwe contract is de volgende stap in een lange reis die we een jaar geleden zijn begonnen. Stap voor stap hebben we het vertrouwen van onze klant gewonnen, door tijdig een kwalitatief hoogstaand product te leveren. We zijn gestart met een onderzoeksproject, gevolgd door een proof-of-concept project met beperkte scope. Nu maken we de stap naar een volwaardig project met een uitgebreide scope".

Francesco Altamura, GeoJunxion CBO/MD: "We zijn enorm blij en trots op deze prestatie. Het draait allemaal om uitvoering, maar ook om vertrouwen tussen twee organisaties die als partners een langdurige samenwerking willen aangaan die verder gaat dan een simpele klant -leveranciersrelatie".





GeoJunxion maakt ook van deze gelegenheid gebruik de nieuwe dataset, School Safety Zones, te lanceren en aan te kondigen. De School Safety Zones zijn een belangrijk onderdeel van de Safety Alert Zones datasuite.

"Onze missie is om data-oplossingen te creëren die door B2B-klanten en partners kunnen worden gebruikt in specifieke toepassingen. Dit om de veiligheid op de weg en duurzaamheid ondersteunen of bevorderen. We zijn bezorgd om de veiligheid van bestuurders en kwetsbare voetgangers. Gebieden rond scholen zijn vaak erg druk tijdens de openings- en sluitingstijden van scholen. Rond deze tijdstippen zijn er veel leerlingen en hun ouders aanwezig in een beperkt gebied en het is zeer belangrijk dat alle bestuurders erg alert zijn”, zegt Francesco Altamura, Chief Business Officer en Managing Director bij GeoJunxion.

About GeoJunxion

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services. GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS.

