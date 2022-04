OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

13 April 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 12 April 2022 it had purchased a total of 147,903 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 147,903 Highest price paid (per ordinary share) £5.9200 Lowest price paid (per ordinary share) £5.8050 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.8395

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 447,580,566 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 447,580,566.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:25:32 GBp 329 581.00 XLON xeaAgNTxv4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:25:00 GBp 287 581.50 XLON xeaAgNTxcie OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:25:00 GBp 1,096 581.50 XLON xeaAgNTxcjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:25:00 GBp 152 581.50 XLON xeaAgNTxcjq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:25:00 GBp 152 581.50 XLON xeaAgNTxcjs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:25:00 GBp 22 581.50 XLON xeaAgNTxcju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:20:04 GBp 281 581.00 XLON xeaAgNTxZ$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:19:37 GBp 120 580.50 XLON xeaAgNTxZMe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:19:27 GBp 1,600 581.00 XLON xeaAgNTxZU@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:19:27 GBp 259 581.00 XLON xeaAgNTxZUy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:14:22 GBp 330 581.00 XLON xeaAgNTximc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:13:31 GBp 145 581.00 XLON xeaAgNTxjcR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:13:11 GBp 13 581.00 XLON xeaAgNTxjsz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:13:07 GBp 517 581.00 XLON xeaAgNTxjmJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:13:07 GBp 792 581.00 XLON xeaAgNTxjpb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:13:07 GBp 921 581.50 XLON xeaAgNTxjpd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:13:07 GBp 885 581.50 XLON xeaAgNTxjpf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:10:13 GBp 308 582.00 XLON xeaAgNTxhUG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:10:11 GBp 322 582.00 XLON xeaAgNTxhPN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:04:50 GBp 236 581.00 XLON xeaAgNTxK2b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:04:50 GBp 154 581.00 XLON xeaAgNTxK2Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:04:49 GBp 893 581.50 XLON xeaAgNTxKDz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:04:10 GBp 114 582.00 XLON xeaAgNTxLcK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:04:10 GBp 350 582.00 XLON xeaAgNTxLcM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:04:10 GBp 1,603 581.50 XLON xeaAgNTxLcT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:01:51 GBp 271 582.00 XLON xeaAgNTxIGn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:01:51 GBp 89 582.00 XLON xeaAgNTxIGp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:01:51 GBp 350 581.50 XLON xeaAgNTxIGr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 16:01:51 GBp 556 581.50 XLON xeaAgNTxIGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:59:00 GBp 950 581.50 XLON xeaAgNTxHkP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:57:37 GBp 657 581.00 XLON xeaAgNTxUqF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:57:07 GBp 174 581.00 XLON xeaAgNTxUD9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:55:52 GBp 107 581.00 XLON xeaAgNTxV0n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 54 581.50 XLON xeaAgNTxSEb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 137 581.50 XLON xeaAgNTxSEd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 28 581.50 XLON xeaAgNTxSEf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 280 581.50 XLON xeaAgNTxSEh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 136 581.50 XLON xeaAgNTxSEj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 461 581.50 XLON xeaAgNTxSEk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 487 581.50 XLON xeaAgNTxSEX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:54:34 GBp 32 581.50 XLON xeaAgNTxSEZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:51:52 GBp 26 581.50 XLON xeaAgNTxQPT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:51:52 GBp 659 581.50 XLON xeaAgNTxQPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:51:29 GBp 394 582.00 XLON xeaAgNTxRrH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:51:29 GBp 153 582.00 XLON xeaAgNTxRrN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:51:29 GBp 879 582.00 XLON xeaAgNTxRrP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:50:12 GBp 672 582.00 XLON xeaAgNTxOus OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:49:12 GBp 256 582.00 XLON xeaAgNTxP@k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:47:52 GBp 364 582.00 XLON xeaAgNTx6Hb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:46:22 GBp 346 582.00 XLON xeaAgNTx4yw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:45:07 GBp 335 582.00 XLON xeaAgNTx532 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:40:12 GBp 72 581.50 XLON xeaAgNTxFqI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:40:09 GBp 373 581.50 XLON xeaAgNTxFpC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:38:15 GBp 351 581.00 XLON xeaAgNTxDEn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:37:12 GBp 314 581.00 XLON xeaAgNTxAC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:36:49 GBp 482 581.00 XLON xeaAgNTxBXx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:36:48 GBp 405 581.00 XLON xeaAgNTxBW0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:36:24 GBp 347 581.00 XLON xeaAgNTxBy@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:34:19 GBp 453 580.50 XLON xeaAgNTx9M7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:32:40 GBp 256 581.00 XLON xeaAgNTqtqv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:32:23 GBp 371 581.50 XLON xeaAgNTqt3V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:31:48 GBp 473 581.00 XLON xeaAgNTqqhR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:31:42 GBp 980 581.50 XLON xeaAgNTqqmP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:29:19 GBp 281 581.50 XLON xeaAgNTqoR1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:29:17 GBp 580 581.50 XLON xeaAgNTqpbv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:27:52 GBp 989 582.00 XLON xeaAgNTqmzq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:24:49 GBp 281 582.00 XLON xeaAgNTq$1N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:24:25 GBp 867 582.00 XLON xeaAgNTq$OK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:24:25 GBp 191 582.00 XLON xeaAgNTq$OM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:24:25 GBp 108 582.00 XLON xeaAgNTq$OO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:24:20 GBp 236 582.50 XLON xeaAgNTqyWw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:24:19 GBp 651 582.50 XLON xeaAgNTqyZh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:22:09 GBp 512 582.50 XLON xeaAgNTqwkE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:21:12 GBp 572 582.00 XLON xeaAgNTqxaV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:19:43 GBp 350 582.50 XLON xeaAgNTqu$P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:17:01 GBp 55 582.50 XLON xeaAgNTqde7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:17:00 GBp 790 582.50 XLON xeaAgNTqdeV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:13:32 GBp 558 583.50 XLON xeaAgNTqY8G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:13:32 GBp 105 583.50 XLON xeaAgNTqY8x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:13:32 GBp 350 583.50 XLON xeaAgNTqY8z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:13:32 GBp 303 583.00 XLON xeaAgNTqY9C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:12:08 GBp 394 583.50 XLON xeaAgNTqWaJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:10:45 GBp 556 584.00 XLON xeaAgNTqX5P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:09:56 GBp 310 583.50 XLON xeaAgNTqk5W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:09:30 GBp 187 584.00 XLON xeaAgNTqkQ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:09:30 GBp 23 584.00 XLON xeaAgNTqkQ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:09:30 GBp 362 584.00 XLON xeaAgNTqkQ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:08:04 GBp 271 584.50 XLON xeaAgNTqiot OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:08:04 GBp 31 584.50 XLON xeaAgNTqiov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:08:04 GBp 481 584.50 XLON xeaAgNTqiox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:08:04 GBp 35 584.50 XLON xeaAgNTqioz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:07:46 GBp 919 585.00 XLON xeaAgNTqiCr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:07:46 GBp 148 585.00 XLON xeaAgNTqiCt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:07:46 GBp 290 585.00 XLON xeaAgNTqiCv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:07:46 GBp 100 585.00 XLON xeaAgNTqiCx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:07:46 GBp 17 585.00 XLON xeaAgNTqiCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:06:19 GBp 333 585.00 XLON xeaAgNTqglH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:06:19 GBp 247 585.00 XLON xeaAgNTqglR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:06:19 GBp 226 585.00 XLON xeaAgNTqglT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:01:22 GBp 443 584.50 XLON xeaAgNTqKYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 15:01:04 GBp 1,012 585.00 XLON xeaAgNTqKol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:59:39 GBp 345 585.00 XLON xeaAgNTqIiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:59:38 GBp 426 585.00 XLON xeaAgNTqIl8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:59:38 GBp 500 585.00 XLON xeaAgNTqIlA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:59:38 GBp 310 585.00 XLON xeaAgNTqIlC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:58:55 GBp 212 585.50 XLON xeaAgNTqISF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:54:34 GBp 355 584.00 XLON xeaAgNTqVs6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:54:15 GBp 806 584.00 XLON xeaAgNTqVEk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:54:00 GBp 421 584.50 XLON xeaAgNTqVQ6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:54:00 GBp 360 584.50 XLON xeaAgNTqVQ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:54:00 GBp 290 584.50 XLON xeaAgNTqVQA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:54:00 GBp 247 584.50 XLON xeaAgNTqVQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:50:29 GBp 350 584.00 XLON xeaAgNTqOrx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:49:23 GBp 773 584.00 XLON xeaAgNTqP$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:49:05 GBp 345 584.50 XLON xeaAgNTqPKd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:49:05 GBp 290 584.50 XLON xeaAgNTqPKf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:49:05 GBp 337 584.50 XLON xeaAgNTqPKh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:49:05 GBp 350 584.50 XLON xeaAgNTqPKj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:48:11 GBp 285 584.50 XLON xeaAgNTq6C2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:48:08 GBp 107 584.50 XLON xeaAgNTq6EN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:48:08 GBp 350 584.50 XLON xeaAgNTq6EQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:48:08 GBp 257 584.50 XLON xeaAgNTq6ES OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:45:09 GBp 535 583.00 XLON xeaAgNTq2lh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:45:09 GBp 350 583.00 XLON xeaAgNTq2lj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:44:18 GBp 350 583.00 XLON xeaAgNTq3d$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:44:18 GBp 428 583.00 XLON xeaAgNTq3d5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:44:18 GBp 308 583.00 XLON xeaAgNTq3d7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:44:18 GBp 570 583.00 XLON xeaAgNTq3dz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:42:00 GBp 345 583.00 XLON xeaAgNTq1DI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:42:00 GBp 9 583.00 XLON xeaAgNTq1Dv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:42:00 GBp 44 583.00 XLON xeaAgNTq1Dx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:38 GBp 292 582.50 XLON xeaAgNTqCD1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:38 GBp 130 582.50 XLON xeaAgNTqCDp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:38 GBp 429 582.50 XLON xeaAgNTqCDr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:38 GBp 350 582.50 XLON xeaAgNTqCDt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:38 GBp 66 582.50 XLON xeaAgNTqCDv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:33 GBp 282 582.50 XLON xeaAgNTqC8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:33 GBp 94 582.50 XLON xeaAgNTqC8M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:33 GBp 438 582.50 XLON xeaAgNTqC8O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:33 GBp 760 583.00 XLON xeaAgNTqC8Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:04 GBp 59 583.00 XLON xeaAgNTqDqK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:04 GBp 763 583.00 XLON xeaAgNTqDr6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:04 GBp 395 583.00 XLON xeaAgNTqDr8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:04 GBp 88 583.00 XLON xeaAgNTqDrS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:04 GBp 789 583.00 XLON xeaAgNTqDrU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:01 GBp 137 583.00 XLON xeaAgNTqDy@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:01 GBp 217 583.00 XLON xeaAgNTqDyB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:01 GBp 85 583.00 XLON xeaAgNTqDyy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:01 GBp 74 583.00 XLON xeaAgNTqDzA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:01 GBp 224 583.00 XLON xeaAgNTqDzU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 221 583.00 XLON xeaAgNTqDyN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 218 583.00 XLON xeaAgNTqDvo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 84 583.00 XLON xeaAgNTqD$@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 221 583.00 XLON xeaAgNTqD$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 138 583.00 XLON xeaAgNTqD$y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 219 583.00 XLON xeaAgNTqD@E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 225 583.00 XLON xeaAgNTqD@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 224 583.00 XLON xeaAgNTqD@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:39:00 GBp 222 583.00 XLON xeaAgNTqDv@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:38:59 GBp 225 583.00 XLON xeaAgNTqDvH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:38:59 GBp 225 583.00 XLON xeaAgNTqDuq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:38:59 GBp 219 583.00 XLON xeaAgNTqDue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:33:02 GBp 788 581.50 XLON xeaAgNTrqqe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:33:02 GBp 98 581.50 XLON xeaAgNTrqrS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:33:02 GBp 700 581.50 XLON xeaAgNTrqrU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:22:58 GBp 45 581.00 XLON xeaAgNTrwgH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:22:58 GBp 236 581.00 XLON xeaAgNTrwgJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:22:58 GBp 399 581.00 XLON xeaAgNTrwgU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:22:58 GBp 359 581.00 XLON xeaAgNTrwrW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:21:58 GBp 781 581.50 XLON xeaAgNTrxdB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:10:00 GBp 21 580.50 XLON xeaAgNTrWoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:08:50 GBp 402 581.00 XLON xeaAgNTrXRw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:08:47 GBp 934 581.50 XLON xeaAgNTrklI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:08:47 GBp 311 581.50 XLON xeaAgNTrklW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:08:47 GBp 178 581.50 XLON xeaAgNTrklY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:03:44 GBp 320 581.50 XLON xeaAgNTrgpn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 14:01:19 GBp 306 581.50 XLON xeaAgNTreq6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:59:20 GBp 33 582.50 XLON xeaAgNTrMXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:59:20 GBp 259 582.50 XLON xeaAgNTrMXg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:59:20 GBp 463 583.00 XLON xeaAgNTrMXq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:56:38 GBp 463 583.50 XLON xeaAgNTrKn5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:54:06 GBp 451 585.00 XLON xeaAgNTrIhs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:52:27 GBp 336 585.00 XLON xeaAgNTrJrb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:52:04 GBp 490 585.00 XLON xeaAgNTrJ7X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:52:04 GBp 1 585.00 XLON xeaAgNTrJ7Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:50:18 GBp 603 585.00 XLON xeaAgNTrGER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:50:13 GBp 169 585.50 XLON xeaAgNTrGKU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:50:00 GBp 531 585.50 XLON xeaAgNTrGRg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:44:43 GBp 23 585.50 XLON xeaAgNTrShg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:44:43 GBp 688 585.50 XLON xeaAgNTrShi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:41:49 GBp 784 586.00 XLON xeaAgNTrQpe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:35:59 GBp 216 585.50 XLON xeaAgNTrP36 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:34:49 GBp 273 585.00 XLON xeaAgNTr6nc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:34:49 GBp 169 585.00 XLON xeaAgNTr6ne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:32:43 GBp 357 586.00 XLON xeaAgNTr7C2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:17 GBp 320 589.50 XLON xeaAgNTr5fF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:15 GBp 248 590.50 XLON xeaAgNTr5q4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:15 GBp 411 591.00 XLON xeaAgNTr5q6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:15 GBp 281 591.50 XLON xeaAgNTr5qS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:15 GBp 350 590.00 XLON xeaAgNTr5rA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:02 GBp 185 592.00 XLON xeaAgNTr5FX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:31:02 GBp 103 592.00 XLON xeaAgNTr5FZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:29:56 GBp 281 587.50 XLON xeaAgNTr3GM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:29:56 GBp 694 587.50 XLON xeaAgNTr3GT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:24:31 GBp 216 587.50 XLON xeaAgNTrF0S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:24:31 GBp 216 587.50 XLON xeaAgNTrF0U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:23:21 GBp 253 587.50 XLON xeaAgNTrCzW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:20:35 GBp 459 587.50 XLON xeaAgNTrAXL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:17:39 GBp 350 587.50 XLON xeaAgNTrBJb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:17:39 GBp 409 587.50 XLON xeaAgNTrBJZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:10:27 GBp 898 587.00 XLON xeaAgNTstP3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:05:30 GBp 89 587.50 XLON xeaAgNTsoHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:05:30 GBp 500 587.50 XLON xeaAgNTsoHw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:05:29 GBp 270 587.50 XLON xeaAgNTsoHV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:05:23 GBp 324 588.00 XLON xeaAgNTsoVB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:05:23 GBp 23 588.00 XLON xeaAgNTsoVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:05:23 GBp 504 588.00 XLON xeaAgNTsoVF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:01:03 GBp 379 587.50 XLON xeaAgNTsnvr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:00:55 GBp 78 587.00 XLON xeaAgNTsn7A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 13:00:55 GBp 5 587.00 XLON xeaAgNTsn7C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:56:16 GBp 363 586.50 XLON xeaAgNTsy09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:56:14 GBp 305 587.00 XLON xeaAgNTsy3h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:49:42 GBp 512 586.50 XLON xeaAgNTsvjs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:47:31 GBp 663 586.00 XLON xeaAgNTscFi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:45:21 GBp 850 586.00 XLON xeaAgNTsdQ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:43:52 GBp 336 585.50 XLON xeaAgNTsaS7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:43:52 GBp 14 585.50 XLON xeaAgNTsaS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:43:52 GBp 350 585.50 XLON xeaAgNTsaSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:43:52 GBp 468 585.50 XLON xeaAgNTsaSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:43:52 GBp 283 585.50 XLON xeaAgNTsaVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:40:31 GBp 431 585.50 XLON xeaAgNTsYQI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:40:31 GBp 350 585.50 XLON xeaAgNTsYQK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:37:10 GBp 123 585.50 XLON xeaAgNTsXqo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:37:10 GBp 350 585.50 XLON xeaAgNTsXqt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:37:10 GBp 9 585.50 XLON xeaAgNTsXrF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:37:10 GBp 389 585.50 XLON xeaAgNTsXrH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:37:10 GBp 350 585.50 XLON xeaAgNTsXrJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:34:37 GBp 1,875 585.50 XLON xeaAgNTsk8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:34:32 GBp 141 585.50 XLON xeaAgNTskJm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:34:32 GBp 350 585.50 XLON xeaAgNTskJo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 32 585.00 XLON xeaAgNTshVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 308 585.00 XLON xeaAgNTshVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 436 585.00 XLON xeaAgNTshVI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 588 585.00 XLON xeaAgNTshVK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 261 585.00 XLON xeaAgNTshVM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 575 585.00 XLON xeaAgNTshVO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 335 585.00 XLON xeaAgNTshVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 418 585.00 XLON xeaAgNTshVS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:25:45 GBp 184 585.00 XLON xeaAgNTshVU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:23 GBp 500 584.50 XLON xeaAgNTsJXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:23 GBp 500 584.50 XLON xeaAgNTsJXL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:23 GBp 505 584.50 XLON xeaAgNTsJXN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:23 GBp 6,000 584.50 XLON xeaAgNTsJXP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:23 GBp 34 584.50 XLON xeaAgNTsJXR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:22 GBp 1,414 584.50 XLON xeaAgNTsJWu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:22 GBp 316 584.50 XLON xeaAgNTsJWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:13:22 GBp 76 584.50 XLON xeaAgNTsJWw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:50 GBp 301 584.00 XLON xeaAgNTsGVS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:50 GBp 40 584.00 XLON xeaAgNTsGVO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:50 GBp 342 584.00 XLON xeaAgNTsGVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:50 GBp 706 584.00 XLON xeaAgNTsGUd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:49 GBp 611 584.00 XLON xeaAgNTsGUF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:49 GBp 345 584.00 XLON xeaAgNTsGUH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:49 GBp 714 584.00 XLON xeaAgNTsGUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:49 GBp 690 584.00 XLON xeaAgNTsGU$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:10:49 GBp 690 584.00 XLON xeaAgNTsGU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:09:01 GBp 428 583.00 XLON xeaAgNTsUtF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:09:01 GBp 118 583.00 XLON xeaAgNTsUtH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 12:09:01 GBp 26 583.00 XLON xeaAgNTsUtJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:59:13 GBp 308 583.50 XLON xeaAgNTsOCb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:59:13 GBp 224 583.50 XLON xeaAgNTsOCd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:37:13 GBp 284 584.00 XLON xeaAgNTsDPy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:37:12 GBp 123 584.00 XLON xeaAgNTsDOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:37:12 GBp 287 584.00 XLON xeaAgNTsDOL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:37:12 GBp 123 584.00 XLON xeaAgNTsDON OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:24:52 GBp 26 583.50 XLON xeaAgNTtop9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:24:52 GBp 427 583.50 XLON xeaAgNTtopB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:21:26 GBp 423 583.50 XLON xeaAgNTtm3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:18:46 GBp 147 583.50 XLON xeaAgNTt@sg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:04:59 GBp 89 584.00 XLON xeaAgNTtdQb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:04:59 GBp 297 583.50 XLON xeaAgNTtdQX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:04:59 GBp 347 584.00 XLON xeaAgNTtdQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:04:59 GBp 12 584.00 XLON xeaAgNTtdRK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:04:59 GBp 350 584.00 XLON xeaAgNTtdRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 11:04:59 GBp 700 583.50 XLON xeaAgNTtdRO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:31:10 GBp 357 584.50 XLON xeaAgNTtU0X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:21:05 GBp 281 584.50 XLON xeaAgNTtPaa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:14:23 GBp 364 584.00 XLON xeaAgNTt5M5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 20 586.00 XLON xeaAgNTt0WD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 350 586.00 XLON xeaAgNTt0WF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 700 586.00 XLON xeaAgNTt0WH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 26 585.00 XLON xeaAgNTt0XR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 208 585.00 XLON xeaAgNTt0XT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 26 585.00 XLON xeaAgNTt0XV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 68 585.50 XLON xeaAgNTt0Za OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 189 585.50 XLON xeaAgNTt0Zc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 227 586.00 XLON xeaAgNTt0Zn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:11:35 GBp 141 586.00 XLON xeaAgNTt0Zp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:08:30 GBp 578 586.50 XLON xeaAgNTtEgC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:08:30 GBp 3,000 586.50 XLON xeaAgNTtEgE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:08:30 GBp 58 586.50 XLON xeaAgNTtEgv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:08:30 GBp 3 586.50 XLON xeaAgNTtEgx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:08:29 GBp 31 586.00 XLON xeaAgNTtErd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 10:08:29 GBp 2,372 586.00 XLON xeaAgNTtErf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:59:36 GBp 329 583.50 XLON xeaAgNTt95@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:51:58 GBp 24 584.00 XLON xeaAgNTmo1@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:51:58 GBp 248 584.00 XLON xeaAgNTmo1A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:51:58 GBp 29 584.00 XLON xeaAgNTmo1y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:33:57 GBp 600 583.50 XLON xeaAgNTmcPX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:33:13 GBp 238 583.00 XLON xeaAgNTmdFg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:33:13 GBp 342 583.50 XLON xeaAgNTmdFp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:32:29 GBp 3,552 584.00 XLON xeaAgNTmaf0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:32:29 GBp 352 584.00 XLON xeaAgNTmaf9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:26:08 GBp 128 582.50 XLON xeaAgNTmZQj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:26:08 GBp 202 582.50 XLON xeaAgNTmZQl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:10:36 GBp 515 582.50 XLON xeaAgNTmM3O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:06:29 GBp 28 583.50 XLON xeaAgNTmIYP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:06:29 GBp 127 583.50 XLON xeaAgNTmIYR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:06:28 GBp 141 584.00 XLON xeaAgNTmIir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:06:28 GBp 336 584.00 XLON xeaAgNTmIit OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:16 GBp 281 584.50 XLON xeaAgNTmJtv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:15 GBp 210 584.50 XLON xeaAgNTmJsU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:13 GBp 2 586.50 XLON xeaAgNTmJou OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:13 GBp 351 585.00 XLON xeaAgNTmJog OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:13 GBp 305 585.50 XLON xeaAgNTmJoo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:13 GBp 196 586.50 XLON xeaAgNTmJoq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:05:13 GBp 607 586.50 XLON xeaAgNTmJos OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:02:02 GBp 1,392 586.50 XLON xeaAgNTmHsQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 09:02:02 GBp 32 586.50 XLON xeaAgNTmHsS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:53:07 GBp 171 586.50 XLON xeaAgNTmRiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:53:07 GBp 315 586.50 XLON xeaAgNTmRjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:53:07 GBp 350 586.50 XLON xeaAgNTmRjU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:51:43 GBp 495 586.00 XLON xeaAgNTmOgn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:51:42 GBp 473 586.00 XLON xeaAgNTmOgQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:51:42 GBp 281 586.00 XLON xeaAgNTmOg5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:45:15 GBp 220 586.50 XLON xeaAgNTm4EP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:45:15 GBp 350 586.50 XLON xeaAgNTm4ER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:45:15 GBp 289 586.50 XLON xeaAgNTm4ET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:42:18 GBp 289 586.50 XLON xeaAgNTm2L@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:42:18 GBp 208 586.50 XLON xeaAgNTm2Lw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:42:18 GBp 350 586.50 XLON xeaAgNTm2Ly OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:40:50 GBp 139 587.00 XLON xeaAgNTm3Tf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:40:50 GBp 289 586.50 XLON xeaAgNTm3Th OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:37:46 GBp 124 586.00 XLON xeaAgNTmEZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:37:46 GBp 391 586.00 XLON xeaAgNTmEZy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:36:06 GBp 480 586.00 XLON xeaAgNTmFzj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:34:51 GBp 569 586.50 XLON xeaAgNTmCq6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:34:51 GBp 350 586.50 XLON xeaAgNTmCq8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:34:51 GBp 437 586.50 XLON xeaAgNTmCqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:32:45 GBp 437 586.50 XLON xeaAgNTmDJb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:31:25 GBp 437 586.00 XLON xeaAgNTmASi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:29:04 GBp 487 587.00 XLON xeaAgNTm8R9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:27:33 GBp 261 587.00 XLON xeaAgNTnsrs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:26:06 GBp 602 587.00 XLON xeaAgNTntti OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:26:04 GBp 210 587.00 XLON xeaAgNTntsf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:26:04 GBp 514 587.00 XLON xeaAgNTntsp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:26:04 GBp 131 587.00 XLON xeaAgNTntsr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:21:46 GBp 505 584.00 XLON xeaAgNTnoJR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:20:18 GBp 553 584.00 XLON xeaAgNTnmXm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:18:55 GBp 329 581.00 XLON xeaAgNTnnn$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:15:31 GBp 443 581.50 XLON xeaAgNTny$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:15:31 GBp 442 582.00 XLON xeaAgNTny@j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:14:52 GBp 366 582.00 XLON xeaAgNTnyQ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:14:25 GBp 371 582.50 XLON xeaAgNTnz$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:14:23 GBp 479 583.50 XLON xeaAgNTnzuo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:14:07 GBp 1,248 583.50 XLON xeaAgNTnz8U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:14:06 GBp 142 583.50 XLON xeaAgNTnzBC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:14:06 GBp 350 583.50 XLON xeaAgNTnzBV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:12:41 GBp 237 583.50 XLON xeaAgNTnxWy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:12:41 GBp 245 583.50 XLON xeaAgNTnxW4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:12:40 GBp 47 583.50 XLON xeaAgNTnxWD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:12:40 GBp 194 583.50 XLON xeaAgNTnxWF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:12:40 GBp 283 583.50 XLON xeaAgNTnxZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:07:42 GBp 416 582.50 XLON xeaAgNTncwC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:05:40 GBp 350 580.50 XLON xeaAgNTnam0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:05:05 GBp 201 581.00 XLON xeaAgNTnaK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:05:05 GBp 186 581.00 XLON xeaAgNTnaK4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:04:52 GBp 375 581.50 XLON xeaAgNTnbcd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:04:52 GBp 480 582.00 XLON xeaAgNTnbcX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:02:55 GBp 280 581.50 XLON xeaAgNTnZlb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:02:55 GBp 237 581.50 XLON xeaAgNTnZld OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:02:55 GBp 1,078 582.00 XLON xeaAgNTnZlf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Apr-22 08:02:55 GBp 103 582.00 XLON xeaAgNTnZlh

END