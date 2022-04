Sähköisten MOFFETT-ajoneuvotrukkien ennätystilaus Saksaan

English Finnish German

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE 13. HUHTIKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut Saksasta ennätystilauksen sähkötoimisista MOFFETT-ajoneuvotrukeista. Puu- ja rakennusmateriaalialan jälleenmyyjä ja logistiikkayritys Behrens Gruppe on tilannut täyssähköisiä MOFFETT E4 -ajoneuvotrukkeja kuorma-autoihin viiden vuoden ProCare-huoltosopimuksella. Sopimuksen arvo on 4,5 miljoonaa euroa. Knettenbrech & Gurdulic, yksi Saksan nopeimmin kasvavista jäte- ja kierrätysyrityksistä, on tilannut 1,7 miljoonan euron arvosta MULTILIFT-vaihtolavalaitteita asennettuna. Tilaukset on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan, ja laitteet toimitetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.



"Behrens Gruppe sähköistää koko kuorma-autoihin asennetun trukkikalustonsa toimiakseen kestävämmällä tavalla. Hiabin MOFFETT E4 -ajoneuvotrukki tarjoaa päästöttömän suorituskyvyn tuottavuudesta tinkimättä. Sähkötoimisuutensa ansiosta MOFFETT E4 -ajoneuvotrukit ovat hiljaisempia kuin dieselkäyttöiset trukit, mikä tekee niistä paljon mukavampia ja turvallisempia käyttää. MOFFETT E4 -ajoneuvotrukeissa ei ole polttomoottoria, jolloin ne eivät tärise käytön aikana. Tämä parantaa kuljettajan työskentelyolosuhteita", sanoo Cord Schipfmann, Hiabin Saksan tytäryhtiön MOFFETT-tiimin johtaja.



Behrens Grupp -tilaus sisältää sekä MOFFETT E4 25.3 NX- että E4 25.4 NX -laitteita, joiden nostokapasiteetti on 2 500 kiloa. Vuonna 2020 lanseerattu E4 oli maailman ensimmäinen 3-pyöräinen kuorma-autoon asennettu sähkötoiminen trukki, joka on nyt saatavana myös nelivetoisena versiona. Vuonna 2021 E4 voitti “intralogistiikan Oscarina” tunnetun IFOY-palkinnon erikoisajoneuvojen sarjassa.



Sähkökäyttöiset MOFFETT-trukit sisältävät vähemmän liikkuvia osia kuin vastaavat dieselkäyttöiset laitteet, mikä vähentää huoltotarvetta ja varaosakustannuksia. Hiabin ProCare Total Repair & Maintenance -huoltosopimus pidentää käyttöaikaa entisestään: kiinteää kuukausimaksua vastaan Hiab huolehtii alkuperäisosia käyttäen määräaikaisista huolloista ja korjauksista laitteen toiminnan varmistamiseksi.



Knettenbrech & Gurdulic on tilannut MULTILIFT Ultima - ja MULTILIFT Futura -vaihtolavalaitteita, jotka ovat tuotekategoriassaan Hiabin teknisesti edistyneimpiä. Ultima- ja Futura-vaihtolavalaitteiden turvallisuus- ja tuottavuusominaisuudet ovat vertaansa vailla, ja ne soveltuvat haastavimpiinkin jätteen- ja kierrätysmateriaalien käsittelytehtäviin.





Lisätietoja:



Cord Schipfmann, MOFFETT:in tiiminvetäjä, Myynti & Palvelut, Hiab Saksa, puhelin +49 171 954 56 54, cord.schipfmann@hiab.com

Maximilian Thiele, myynti- ja markkinointipäällikkö, Hiab Saksa, maximilian.thiele@hiab.com



Nils Gjerstad, viestintäjohtaja, Hiab, puhelin: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





