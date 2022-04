Le Pacte canadien sur les plastiques lance un guide canadien pour les règles d’or de conception des emballages plastiques

English French

OTTAWA, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Pacte canadien sur les plastiques a publié un guide pour aider les entreprises canadiennes à adapter la conception de leurs emballages pour contribuer à une économie circulaire des emballages plastiques. Adaptées aux entreprises canadiennes qui mettent en œuvre les règles d'or de conception des emballages plastiques, ce guide spécifique est accessible à tous sur un nouveau microsite .



Des organisations canadiennes de premier plan sont unies sur la vision d'une économie circulaire des emballages plastiques. 30 entreprises canadiennes, dont 20 partenaires du Pacte canadien sur les plastiques, ont déjà adhéré à au moins 50 % des Règles d’or de conception. Ce réseau croissant d'organisations canadiennes a choisi de s'engager, de manière indépendante, à respecter les règles d’or de conception qui sont les plus pertinentes pour leurs portefeuilles d'emballages.

Les règles d'or de conception des emballages plastiques ont été élaborées par la Coalition d’action sur les déchets plastiques du Consumer Goods Forum. Elles décrivent des changements spécifiques de conception des emballages, alignés sur des directives techniques mondialement reconnues et les objectifs définis dans l'Engagement mondial pour la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Au Canada, la mise en œuvre des règles d’or de conception est menée par le Pacte canadien sur les plastiques, qui fait partie du Réseau mondial des pactes sur les plastiques de la Fondation Ellen MacArthur.

Les neuf règles d'or de conception sont des engagements volontaires, indépendants et limités dans le temps qui fournissent un cadre clair pour stimuler l'innovation et les actions évolutives qui se traduiront par une réduction globale des emballages plastiques et par une meilleure recyclabilité des emballages plastiques d'ici 2025.

Les règles d'or de conception abordent l'une des causes fondamentales de l'abandon des emballages plastiques dans la nature : la complexité du recyclage des plastiques. Le recyclage des plastiques est compliqué par une mauvaise conception des emballages, l'inclusion de matériaux problématiques, la présence de suremballage et la faible valeur commerciale du contenu recyclé postconsommation. Ces défis, et bien d'autres, sont abordés par les neuf règles d'or de conception.

Il est clair que les déchets plastiques ne sont plus viables : l'avenir des plastiques est circulaire. La création d'une économie circulaire pour les emballages plastiques nécessite un changement de systèmes et un niveau de collaboration sans précédent de la part de toutes les parties de la chaîne de valeur. Le Pacte canadien sur les plastiques facilite cette collaboration, et le guide canadien pour les règles d’or de conception des emballages plastiques reflètent le rôle clé du Pacte canadien sur les plastiques en tant que plateforme pour l'action sur les plastiques au Canada.

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP), en tant que plateforme de collaboration multilatérale, dirigée par l'industrie et couvrant toute la chaîne de valeur, s'attaque aux déchets plastiques et à la pollution. Le PCP rassemble plus de 85 entreprises, gouvernements et organisations provenant de toute la chaîne de valeur des plastiques. Ils sont unis avec des objectifs clairs et réalisables pour 2025 derrière la vision de créer une économie circulaire au Canada, dans laquelle les déchets plastiques sont maintenus dans l'économie et non dans l'environnement.

Le PCP est membre du Réseau mondial des pactes sur les plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Il s'agit d'une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national ayant plus de 25 ans d'expérience dans la promotion de la science, de l'innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte et inclusive qui prospère dans les limites naturelles.

Pour plus d’informations: pacteplastiques.ca | @CanadaPact