ALSTOM SA: Alstom signe un contrat de 10 ans avec l’aéroport international de Dallas-Fort Worth pour des services d’exploitation et de maintenance

English French







Alstom signe un contrat de 10 ans avec l’aéroport international de Dallas-Fort Worth pour des services d’exploitation et de maintenance

13 avril 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, vient de signer un contrat avec le Conseil d’Administration de l’aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW), aux États-Unis, afin de fournir des services d’exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatiques (APM) SkyLink de l’aéroport pendant les 10 prochaines années, c’est-à-dire jusqu’en janvier 2032. Le contrat s’élève à plus de 200 millions d’euros1.

Dans le cadre du contrat, Alstom se chargera de la maintenance préventive et corrective des 64 voitures Innovia APM 200, des sous-systèmes et des composants associés, ce qui inclut les commutateurs, la distribution électrique, les portes palières, les systèmes d’annonces publiques et la signalétique en gare. Alstom assurera également la maintenance du rail de guidage double surélevé, long de huit kilomètres, ce qui inclut la surface de roulement, la poutre conductrice, le troisième rail et les commutateurs associés, la distribution électrique, les systèmes de chauffage du rail de guidage et l’équipement d’automatisme ATC.

La collaboration entre Alstom et l’aéroport international de Dallas-Fort Worth a débuté en l’an 2000, lorsqu’Alstom a commencé à livrer le système de navettes automatiques et son rail de guidage surélevé de huit kilomètres. Baptisé Skylink, le système de 32 rames (64 voitures) permet de voyager dans toutes les directions entre les terminaux A, B, C, D et E à bord de voitures Innovia, confortables et climatisées. Alstom contribue à la maintenance du système Skylink depuis sa mise en service le 21 mai 2005. Depuis son entrée en service, le système de navettes de l’aéroport international de Dallas-Fort Worth a donné des résultats exceptionnels avec un taux de disponibilité dépassant 99,5 % chaque année, et transportant plus de 50 millions de passagers par an.

« DFW est l'aéroport le plus connecté au monde, et Skylink aide nos clients à naviguer facilement entre les terminaux » , déclare Sean Donohue, directeur général de l'aéroport DFW. « S'assurer que Skylink est correctement entretenu et opérationnel est essentiel à l'expérience de nos clients. »

Michael Keroullé, Président d’Alstom Amérique, s’est exprimé au sujet du contrat attribué : « Nous sommes extrêmement heureux et fiers d’étendre notre partenariat avec l’aéroport international de Dallas-Fort Worth. Le fait que le client nous renouvelle sa confiance atteste de notre savoir-faire en matière d'exploitation et de maintenance et de notre capacité à aider les clients à offrir à leurs usagers un service à la fois efficace, fiable et sûr. »

La navette automatique Innovia est un système de transport conçu spécialement pour desservir les aéroports et les zones urbaines denses. Il offre aux voyageurs un service rapide, confortable et pratique en ville, vers et depuis les aéroports ou entre les terminaux aéroportuaires. Les navettes Innovia circulent sur un rail de guidage dédié, qui peut être souterrain, terrestre ou surélevé. Ce système garantit un service constant qui n’interfère pas avec le trafic des routes ou des voies environnantes. S'appuyant sur 50 ans d’expertise, les systèmes Innovia sont dotés d’un design moderne et de sous-systèmes avancés pour une fonctionnalité optimale.

Alstom a livré plus de 30 de ces systèmes de navettes automatiques à travers le monde et assure la maintenance et l’exploitation de ces systèmes dans 18 des aéroports les plus fréquentés du monde.

Alstom, l’opérateur ferroviaire privé numéro un en Amérique du Nord, assure depuis 50 ans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de systèmes de transport automatisés pour des aéroports et des villes en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Rien qu’aux États-Unis, Alstom supervise les systèmes de transport automatisés des aéroports d’Atlanta, Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Houston, Las Vegas, New York, Newark, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, San Francisco, Seattle et Tampa. D’autre part, dans le cadre du consortium LAX Integrated Express Solutions (LINXS), Alstom assurera l‘exploitation et la maintenance du nouveau système de navette automatisée en construction à l’aéroport international de Los Angeles.

Alstom fournit depuis de nombreuses années des services d’exploitation et de maintenance pour des systèmes de transport, dont plus d'une douzaine à travers les États-Unis et le Canada. Son portefeuille de services inclut également la modernisation, la fourniture de pièces, les réparations, les révisions ainsi que des services digitaux et d’assistance.

1 Commande enregistrée au T4 2021/22





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com Contacts



Presse :

Michelle STEIN (Alstom Amérique) – Tel.: +1 (917) 972-3490

michelle.stein@alstomgroup.com







Adrien VERNHES (Alstom Services – Amérique du Nord) – Tel.: +1 (514)-209-5127

adrien.vernhes@alstomgroup.com







Samuel MILLER (Alstom Siège social) – Tel.: +33 (0)6 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com









Relations investisseurs :

Martin VAUJOUR – Tel.: +33 (6) 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER – Tel.: +33 (6) 76 64 33 06



claire.lepelletier@alstomgroup.com





Pièce jointe