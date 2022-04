Nextensa SA : Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2022

English Dutch French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 13 avril 2022 17h40 CEST



Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2022





• • •

Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») invite les actionnaires de la Société à participer à l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le lundi 16 mai 2022 à 16h00, à la Maison de la Poste à Rue Picard 5 boîte 7, 1000 Bruxelles.



Une assemblée générale annuelle physique est organisée conformément aux mesures de santé et de sécurité en vigueur à ce moment-là.

Toutefois, en fonction de l’évolution de la situation Covid-19, la Société se réserve le droit de modifier les modalités (de participation) de cette réunion si les mesures corona sont renforcées et/ou si des mesures et directives supplémentaires sont nécessaires, en tenant compte des considérations générales de sécurité et de santé, et en informera les actionnaires, au moyen d’un communiqué de presse et sur le site web www.nextensa.eu.

Les documents concernant cette assemblée générale (dont e.a. la convocation) sont disponibles à partir de ce jour sur le site web www.nextensa.eu sous la rubrique ‘Investor relations’ – Assemblée générale.

Pour plus d'informations



Michel Van Geyte

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

A propos de Nextensa

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,41 milliard d’euros au 31/12/2021, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (45 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (13 %). Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour&Taxis (B) et de la Cloche d’Or (L), où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. En outre, il existe également un pipeline de développement en Belgique et au Luxembourg de plus de 300 000 m² de bureaux et d'immeubles résidentiels. Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 721,1 millions d’euros (valeur au 12/04/2022).





Pièce jointe