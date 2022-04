French English





Safe group annonce un chiffre d’affaires de 1,418 M€, en croissance de 31% au premier trimestre 2022







Retour à un niveau de croissance pré-covid (T4 2019),

Safe Orthopaedics : ventes directes +34%, ventes indirectes +33%

Safe Medical : +26% par rapport au T1 2021

Éragny-sur-Oise, France, le 13 avril 2022 à 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 et sa position de trésorerie.

En milliers d’euros T1 2022

(3 mois) T1 2021

(3 mois) 2022/2021 Ventes directes (FR, All, R-U, USA) 585 437 +34% Ventes indirectes 343 258 +33% Ventes de sous-traitance de Production 490 389 +26% Chiffre d'affaires total* 1 418 1 084 +31%

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires du groupe Safe s’est établi à 1 428 K€, affichant une forte croissance de +31% par rapport au premier trimestre 2021, malgré une crise sanitaire encore présente sur les marchés indirects. Ce chiffre d’affaires trimestriel constitue la deuxième plus forte performance commerciale trimestrielle après le quatrième trimestre 2019, qui enregistrait un CA de 1 502k€.

Les ventes de Safe Orthopaedics sont en croissance de +33% par rapport au T1 2021 à 1 013k€, portées par une croissance équivalente sur les ventes directes et indirectes de respectivement 34% et 33%.

Si les ventes françaises sont stables par rapport au T1 2021, elles sont en forte croissance en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. La croissance en Allemagne est soutenue par le récent accord signé avec le groupement d’achat Clinicpartner. Les États Unis deviennent la deuxième zone directe en termes de chiffre d’affaires après un an d’activité.

Les ventes indirectes ont retrouvé le chemin de la croissance à 402 k€, en hausse de 33% par rapport au T1 2021, ceci malgré la zone Asie-Pacifique encore impactée par la crise sanitaire. Également, la distribution au Japon est ralentie par la cession des actifs Kisco du groupe Otsuka au groupe Teijin en février 2022.

Les nouvelles technologies Sycamore et Hickory sont en plein déploiement commercial et participent à la croissance sur les marchés français et allemand, priorité de commercialisation au premier semestre, en attendant leurs homologations aux États-Unis et leurs mises à disposition aux marchés indirects.

L’activité de Safe Medical affiche une croissance de 26% (à 490k€) par rapport au premier trimestre 2021. Cette croissance est majoritairement générée par des clients historiques, qui repositionnent Safe Medical comme fournisseur stratégique et lui confient de plus en plus de projets intégrés (réalisation de prestations complètes jusqu’au conditionnement stérile).

« Ce premier trimestre 2022 montre tout le potentiel du groupe en affichant des croissances à deux chiffres sur Safe Orthopaedics et Safe Medical, la crise sanitaire de la covid-19 ayant de moins en moins d’impact sur notre exécution commerciale. L’adoption de nos technologies sur les marchés Allemand et US, respectivement plus gros marchés européen et mondial, accélère les ventes de Safe Orthopaedics tandis que Safe Medical se voit qualifiée comme fournisseur de plus en plus stratégique par ses clients historiques » commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « La synergie de nos entités Safe Orthopaedics et Safe Medical sert pleinement à une innovation soutenue : Les déploiements commerciaux de Sycamore et Hickory vont continuer d’accélérer les ventes franco-allemandes au deuxième trimestre et doivent être disponibles à l’international dès le second semestre. L’évaluation de SORA se déroule conformément à nos attentes et la mise en place de deux nouvelles unités est prévue en France sur le deuxième trimestre avant d’être proposé aux marchés Allemands et USA sur la fin d’année 2022 ».

Trésorerie

Fort d’un refinancement significatif de Safe SA à hauteur de 8,4 M€ en fin d’année d’une part versé en tranche mensuelles de 400k€, et du versement du solde de 400k€ de la subvention du plan de relance de 0,8 M€, la trésorerie non auditée du groupe s’élevait au 31 mars 2022 à 652k€.

Agenda financier

Communication financière Date1 Résultats annuels 2021 29 avril 2022 Chiffre d’affaires 1er semestre 2022 7 juillet 2022 Résultats 1er semestre 2022 29 septembre 2022 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2022 06 octobre 2022 Chiffre d’affaires 2ème semestre 2022 10 janvier 2023





À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe Group

François-Henri Reynaud

Directeur Administratif et Financier

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Relations Presse

Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain / +33 (0)6 64 79 97 61 / plgermain@ulysse-communication.com

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com







1 Note (*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification.





Pièce jointe