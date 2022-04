Verizon ahora ofrece llamadas a más países de Latinoamérica, incluyendo Cuba, sin costo adicional

English Spanish

Mantenerte en contacto con tus seres queridos nunca ha sido más fácil o más económico que con Global Choice, el plan de llamadas internacionales ahora incluido en planes selectos

Lo que necesitas saber:

A partir de hoy, los clientes nuevos y existentes de Verizon wireless pueden mantenerse en contacto con sus seres queridos en más países de Latinoamérica sin costo adicional con Global Choice¹

Los clientes que califiquen ahora pueden elegir uno de los 17 países en Latinoamérica para agregar a su plan, que ahora además incluye Cuba, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Panamá

Verizon es el único operador que ofrece una cantidad de minutos de llamadas internacionales al mes a Cuba sin costo adicional

BASKING RIDGE, N.J., April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon entiende lo importante que es mantenerte en contacto con tus seres queridos que están fuera de los Estados Unidos. Por eso, a partir de hoy, hemos agregado más países en América Latina para que formen parte de Global Choice, sin costo alguno con planes 5G Unlimited seleccionados.

Con Global Choice, el plan de llamadas internacionales que brinda una cantidad selecta de minutos para llamadas de larga distancia, los clientes calificados nuevos y existentes pueden acceder hasta 5 horas por mes para llamar a sus amigos y seres queridos en uno de los 17 países de América Latinoamérica sin cargo adicional, y con tarifas reducidas por horas adicionales. Verizon es el único proveedor que incluye un bloque de minutos de llamadas internacionales mensuales a Cuba sin costo adicional. Y, como siempre, las llamadas y los mensajes de texto a México y Canadá están incluidos en la mayoría de nuestros planes 5G Unlimited.

“En Verizon, estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes hispanos el mejor valor en la mejor red para ayudarlos a mantenerse conectados con amigos y familiares'', dijo Nina Bibby, vicepresidenta sénior de marketing del segmento de consumo de Verizon. “Estamos orgullosos de expandir nuestro plan de llamadas internacionales Global Choice para llegar a más países de Latinoamérica, incluyendo Cuba, lo que permite a nuestros clientes recibir una cierta cantidad de minutos al mes para llamar al país que elijan sin costo adicional”.

Más opciones para los clientes que llaman desde y hacia los Estados Unidos o que vienen al país por primera vez

Global Choice ofrece a los clientes acceso a llamadas de larga distancia internacional con una asignación mensual de minutos a uno de los 17 países en Latinoamérica seleccionados, que ahora incluyen Cuba, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Panamá además de Colombia, Perú, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Guatemala, Chile, El Salvador, Ecuador y Bolivia.

Además, Verizon anunció recientemente una asociación con Nova Credit que proporciona a las personas que son nuevas en el país acceso a las mejores promociones de red y teléfonos 5G. Aquellos que se muden de ciertos países a los Estados Unidos pueden optar sin problemas para compartir su historial de crédito internacional con Verizon como parte del proceso de solicitud para acceder a los mejores teléfonos. Eso significa que no es necesario pagar el precio total por adelantado con un 0 % de interés en la financiación del teléfono celular.

Además, para los clientes de Verizon que planean visitar a sus seres queridos en el extranjero, los planes 5G Do More y 5G Get More Unlimited incluyen un día de International TravelPass al mes sin costo adicional. TravelPass permite llamadas, mensajes de texto y datos nacionales en más de 210 países y destinos fuera de los Estados Unidos por una tarifa diaria fija para llamar dentro del país que está visitando y para llamar a los Estados Unidos.

Para inscribirse o obtener más información sobre Global Choice, visite: verizon.com/globalchoice . Para obtener más información sobre el crédito internacional de Verizon, visite: verizon.com/internationalcredit o sobre nuestros planes Get More Unlimited y los días de TravelPass incluidos, visite: verizon.com/plans/unlimited

1 Disponible para clientes nuevos y existentes de Wireless que agreguen una nueva línea solo en planes 5G Unlimited pospago. Para acceso mensual, debes agregar el plan Global Choice International y un país elegible en un plazo de 30 días tras la activación del plan. El crédito de $10/mes aplica para ciertos países; el crédito termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. Las llamadas internacionales están disponibles desde los EE. UU. a teléfonos móviles o fijos en ciertos países desde 30 min/mes de uso; luego se cobrará hasta $0.65 por minuto después del tiempo estipulado por mes según el país. Visita vzw.com para ver la lista completa de países elegibles y tarifas adicionales.

2 Las tarifas por minuto se aplican una vez que se ha utilizado la asignación mensual.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

