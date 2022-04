Harfang et LaSalle annoncent la clôture de leur regroupement

English French

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX-V : HAR) (« Harfang ») et LaSalle Exploration Corp. (TSX-V : LSX) (« Lasalle ») ont le plaisir d’annoncer qu’elles ont complété leur regroupement précédemment annoncé au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la loi de la Colombie Britannique intitulée Business Corporations Act (l’« arrangement ») en vertu duquel Harfang a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de LaSalle (les « actions de LaSalle ») sur la base de 0,1813 action ordinaire d’Harfang (sur une base post-refonte) (les « actions d’Harfang ») pour chaque action de LaSalle. Harfang annonce également qu’elle a procédé à la refonte précédemment annoncée de ses actions ordinaires sur une base de 2,1554 pour 1 (la « refonte ») suite à l’approbation de ladite refonte par le conseil d’administration d’Harfang, l’approbation des actionnaires d’Harfang n’étant pas nécessaire en vertu de la loi corporative régissant Harfang. Suite à la réalisation de la refonte, le nouveau numéro CUSIP afférent aux actions d’Harfang est 412379208. Il est prévu que les transactions visées par l’arrangement et la refonte seront effectives sur la Bourse de croissance TSX le ou vers le 19 avril 2022.

Cette transaction permet de regrouper les actifs d’exploration aurifère contigus des propriétés Radisson de Lasalle et Serpent d’Harfang, dans la région de la Baie James, au Québec, lesquelles bénéficieront d’une efficacité opérationnelle, d’une synergie et d’une stratégie d’exploration combinée à mesure de l’avancement des projets, ainsi qu’un portefeuille d’exploration comportant des actifs aurifères de grande qualité au Québec et en Ontario.

Faits saillants de la transaction

La transaction offre plusieurs avantages directs aux actionnaires d’Harfang et de LaSalle, dont les suivants:

Un conseil d’administration et une équipe de direction hautement qualifiés possédant un éloquent bilan de réussites;

Une trésorerie d’environ 10 millions de dollars et un soutien solide de la part d’importants fonds institutionnels québécois;

Une exploration plus ciblée sur le corridor aurifère à l’échelle du district situé sur la propriété consolidée Serpent / Radisson qui couvre une superficie totale de 508,4 km 2 dans le district de la Baie James;

dans le district de la Baie James; Un vaste portefeuille de propriétés d’exploration très prometteuses, dont Egan, Menarik, Menarik East, Lake Aulneau et Blakelock, entre autres, lesquelles offrent un potentiel important de création de valeur pour les actionnaires;

Une plateforme solide pour de nouvelles opportunités de consolidation et de croissance.

Ian Campbell, nouveau président et chef de la direction d’Harfang, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger l’équipe alors que nous entamons ce nouveau chapitre d’Harfang. Nous occupons une position unique en tant que société d’exploration axée sur la création de valeur, grâce au large éventail de compétences et à la profondeur du talent de la direction et du conseil d’administration. J’ai hâte de rendre compte de nos progrès alors que nous avançons sur plusieurs fronts dans notre portefeuille existant et que nous continuons à nous établir comme un véhicule de croissance de premier ordre. Au nom d’Harfang, je souhaite souligner les précieuses contributions de la direction et des membres du conseil d’administration de LaSalle et d’Harfang qui ne continueront pas avec nous, tous ayant joué un rôle important dans la réalisation de cette plateforme et je leur souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. »

Libération du produit du financement par reçus de souscription

À la clôture de l’arrangement, le produit brut total découlant du placement privé de reçus de souscription de 4,25 millions de dollars annoncé précédemment et réalisé par Harfang a été libéré de l’entiercement et chaque reçu de souscription d’Harfang a été automatiquement converti en une (1) action d’Harfang, ce qui a entraîné l’émission de 7 727 271 actions d’Harfang. En outre, dans le cadre de la clôture de l’arrangement et comme annoncé précédemment, Harfang a souscrit à 1 250 000 actions ordinaires de Monarch Mining Corporation, au prix de 0,60 $ par action, pour un montant total de 750 000 $.

Conseil d’administration et direction

L’arrangement réunit une équipe très expérimentée de professionnels de l’industrie minière au sein du conseil d’administration, désormais composé de :

Jean-Pierre Janson à titre de président du conseil d’administration (actuellement président du conseil d’administration d’Exploration Midland)





André Gaumond (ancien président de Mines Virginia)





Daniel Innes (fondateur et chef de la direction initial de Lake Shore Gold Corp.)





Ian Campbell (président et chef de la direction de LaSalle)





Sylvie Prud’homme (ancienne directrice des relations avec les investisseurs chez Corporation Minière Osisko)





Karen Rees (ancienne vice-présidente de l’exploration et secrétaire générale de Temex Resources Corp.)





Vincent Dubé-Bourgeois (chef de la direction de GoldSpot Discoveries Corp.)

De plus, la démission précédemment annoncée de François Goulet en tant que président et chef de la direction d’Harfang est entrée en vigueur. Ian Campbell a été nommé président et chef de la direction d’Harfang et Ron Stewart a été nommé vice-président, développement corporatif d’Harfang. François Huot demeure vice-président de l’exploration et Yvon Robert demeure chef des finances.

Radiation de la cote de LaSalle

À la clôture de l’arrangement, Harfang fera radier LaSalle de la cote de la Bourse de croissance TSX et LaSalle demandera aux autorités en valeurs mobilières compétentes de révoquer son statut d’émetteur assujetti et de mettre fin à ses obligations d’information.

Tous les détails de l’arrangement (y compris la refonte et le placement privé de reçus de souscription) sont contenus dans la circulaire de sollicitation de procurations de LaSalle disponible sur le profil d’émetteur SEDAR de LaSalle, à l’adresse www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les aspects techniques de ce communiqué de presse ont été examinés, vérifiés et approuvés au nom d’Harfang par François Huot, P.Geo., vice-président, Exploration d’Harfang, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

À propos d’Harfang Exploration Inc.

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission principale est de se concentrer sur les districts aurifères sous-explorés dans la province de Québec et en Ontario. Le modèle de développement d’Harfang comprend la génération de nouveaux projets d’exploration et l’établissement de partenariats avec de grandes sociétés d’exploration et d’exploitation minière pour faire avancer ses projets d’exploration. Harfang se négocie à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « HAR ». Harfang et sa filiale en propriété exclusive continueront à explorer activement la propriété Radisson dans la région en développement d’Eeyou Itschee-Baie James au Québec ainsi que les propriétés aurifères à haute teneur d’Egan et de Blakelock situées dans le nord-est de l’Ontario.

Pour plus de renseignements :

Harfang Exploration Inc.

Ian Campbell, président et chef de la direction

Téléphone : 647 680-3820

Courriel : info@harfangexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde relative aux déclarations et informations prospectives

Toutes les déclarations, analyses de tendances et autres informations contenues dans le présent communiqué de presse portant sur des événements ou des résultats futurs prévus constituent des déclarations prospectives. En règle générale, on peut reconnaître les déclarations prospectives à l’utilisation d’expressions telles que « cible », « prévoit », « planifie », « estime », « s’attend » et « a l’intention », d’informations indiquant que des événements ou des résultats « peuvent », « devraient » ou « pourraient » se concrétiser ou se concrétiseront, ainsi que d’autres expressions semblables. Toutes les déclarations figurant aux présentes qui ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques constituent des déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter, les déclarations concernant les avantages prévus de l’arrangement et les propriétés Serpent et Radisson (les « projets »), y compris les synergies opérationnelles prévues entre les propriétés. Bien qu’Harfang et LaSalle (les « Sociétés ») estiment que les attentes reflétées par ces déclarations et/ou informations prospectives soient raisonnables, vous ne devriez pas vous y fier indûment parce que les Sociétés ne peuvent garantir que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les faits réels diffèrent considérablement des résultats et des faits prévus dans ces déclarations prospectives, y compris les risques, incertitudes et autres facteurs définis dans les documents que les Sociétés déposent périodiquement auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières; les coûts estimés associés à l’avancement des projets; et la capacité des Sociétés de réaliser les synergies prévues découlant de l’arrangement. Les déclarations prospectives sont sous réserve de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs commerciaux et économiques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels des activités diffèrent considérablement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes des Sociétés comprennent les risques associés aux activités d’Harfang et de LaSalle; les risques liés à la fiabilité aux informations techniques fournies par Harfang et LaSalle; les risques liés à l’exploration et au potentiel développement des projets; les conditions commerciales et économiques au sein du secteur minier en général; les répercussions de la COVID-19 sur les activités des Sociétés; les variations des prix des marchandises et des taux de change; les incertitudes relatives à l’interprétation des résultats de forage ainsi qu’à la géologie, à la continuité et à la teneur des gisements minéraux; la nécessité d’obtenir la coopération des agences gouvernementales et des groupes autochtones dans le cadre de l’exploration et du développement des propriétés et de la délivrance des permis requis; la nécessité d’obtenir du financement supplémentaire pour développer des propriétés et l’incertitude quant à la disponibilité et aux modalités du financement futur; les retards possibles liés aux programmes d’exploration ou de développement et l’incertitude quant à l’atteinte des jalons prévus des programmes; l’incertitude quant à l’obtention en temps opportun des permis et des autres approbations gouvernementales; ainsi que d’autres risques et facteurs indiqués de temps à autre et les risques supplémentaires énoncés dans les documents que Harfang et LaSalle déposent auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR au Canada (disponibles au www.sedar.com). Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les opinions de la direction à la date où les déclarations sont faites. Ni Harfang ni LaSalle ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf dans la mesure exigée par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives.