English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 14 april 2022 – 7:00u CET

Fagron rapporteert 16% omzetgroei naar € 156,4 miljoen

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend op 31 maart 2022.

Kernpunten

Sterke omzetgroei ondanks uitdagende marktomgeving Omzet gestegen met 16,0% naar € 156,4 miljoen (10,2% tegen constante wisselkoersen) met groei in alle regio’s Organische groei van 13,3% (7,6% tegen constante wisselkoers)





Omgaan met voortdurende verstoringen van en risico’s in toeleveringsketen



Aanhoudende druk op toeleveringsketen door COVID gerelateerde ontwikkelingen met vooralsnog beperkte directe impact van Oekraïne crisis Voorraadbeheer en kostenefficiëntie belangrijkste aandachtsgebieden om productbeschikbaarheid te maximaliseren met centraal inkoopteam





Verdere uitrol van gedisciplineerde acquisitiestrategie



Aankoop van Hiperscan in Duitsland en Curaphar in Nederland versterkt positie in belangrijkste markten verder Gelijktijdige aankoop van Letco en verkoop van 80% van contract manufacturing divisie in Noord Amerika Acquisitie Pharma-Pack in België



Verdere voortgang van milieu en sociale initiatieven 1.000 zonnepanelen geplaatst Lancering Fagron mentorprogramma voor vrouwen





Rapportage Compounding Service en Premium Pharmaceuticals samengevoegd





Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“We hebben in het eerste kwartaal van 2022 robuuste resultaten geboekt door organische groei en acquisities, ook al bevinden we ons in een onvoorspelbare marktomgeving gelet op de voortdurende impact van COVID, de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen en de stijgende inflatie.

In lijn met onze gedisciplineerde acquisitiestrategie hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar drie overnames afgerond ter verdere versteviging van onze positie in belangrijke Europese markten. Ook hebben we onze positie in Noord-Amerika versterkt met de overname van Letco, waarvan de integratie volgens plan verloopt. Wij blijven ons inzetten om de markt verder te consolideren en capaciteiten toe te voegen aan Fagron op basis van grondige analyses van opportuniteiten in de markt.

Gesteund door de gunstige onderliggende trends in de markt die het gevolg zijn van toenemende personalisering en focus op gezondheidszorg wereldwijd, blijven wij gecommiteerd aan onze strategische prioriteiten en hebben we vertrouwen in het verwijzenlijken van onze middellange termijn doelstellingen, ondanks de huidige uitdagende omgeving.”

Open onderstaande link voor het persbericht:

Fagron rapporteert 16% omzetgroei naar € 156,4 miljoen