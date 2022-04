Soprano Oyj pörssitiedote 14.4.2022 klo 9.00



Sopranon tilinpäätös 2021 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 on julkaistu





Soprano Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen. Lisäksi on julkaistu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021. Soprano Oyj on julkaissut tilinpäätöksensä myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa merkittynä XBRL-tunnisteilla ja se on saatavilla zip-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä. Liitteet julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla www.soprano.fi.



Soprano Oyj





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





