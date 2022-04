English French

AlphaVerse dévoile l’univers MetaCoaster®, un jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) dévoile l’univers MetaCoaster, son jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain, développé en propre par CBI dans son metaverse AlphaVerse. Ce nouveau jeu repose sur un modèle original, combinant des modes de jeux solos et un monde multi-joueurs permettant à chaque joueur d’acquérir un parc, de le développer et de l’exploiter sur la blockchain avec un modèle Play to Earn utilisant les NFTs. Les pré-ventes démarreront en mai 2022, avec des phases Alpha et Beta qui s’enchaîneront pour une sortie du jeu au premier trimestre 2023.

MetaCoaster représente un axe important de la stratégie de CBI. Annoncé dès la cotation en bourse en octobre 2021, cet univers imaginé par CBI, édité directement au sein d’AlphaVerse, constitue un des piliers du metaverse développé par CBI.

MetaCoaster, accessible gratuitement dans AlphaVerse, propose différents modes, pour jouer seul ou en multijoueur, avec de nombreux types de défis et expériences permettant à la communauté d’acquérir des terrains virtuels, de construire et de développer des parcs d’attractions, et d’organiser des tournois. Les joueurs sont entièrement responsables de la gestion de leur parc : le terrain et le décor peuvent être ajustés (emplacements des montagnes russes, des manèges, des restaurants, etc.), les attractions construites ou démolies.

Pour MetaCoaster, l’apport de la blockchain est double : d’une part l’utilisation des NFTs pour représenter les éléments les plus précieux du jeu et faciliter les transactions entre joueurs, d’autre part la création d’une économie interne permettant de récompenser les meilleurs joueurs selon le modèle Play to Earn, avec des niveaux de prix définis par les créateurs et des critères de progression fondés sur les niveaux de satisfaction et de fidélisation.

Ainsi, les NFTs représentent les terrains, les montagnes russes et les attractions qui peuvent ensuite être agrandis, améliorés et revendus entre joueurs sous forme de NFTs. Les joueurs pourront créer leurs roller coasters sous forme de NFTs, les améliorer et participer à l’économie du jeu.

Dans le mode multijoueur « MetaWorld », les joueurs sont réunis au sein d’un monde virtuel comprenant 132 205 parcelles. L’objectif est de créer le meilleur parc pour gagner le plus de crypto-monnaies dépensées par les visiteurs virtuels ou les autres joueurs de MetaCoaster. En progressant dans les différents classements (satisfaction, fidélité, complexité du parc,…), les joueurs peuvent maximiser la valeur globale de leur parc et, s’ils le souhaitent, le céder à un autre joueur sur une place de marché blockchain.

La qualité du parc, sa fréquentation par d’autres joueurs, et les différents défis relevés permettent de gagner des crypto-monnaies qui peuvent à leur tour être échangées pour améliorer le parc et ses attractions. Pour favoriser l’interactivité et l’expérience utilisateur, des visiteurs (« MetaPeeps ») dont le comportement est prédéfini par l’intelligence artificielle prennent part au jeu et aux expériences créées par les joueurs. Les tokens BNB et CRYS pourront être utilisés pour acheter les terrains et autres NFTs dans l’intégralité du jeu MetaCoaster. En outre, le token bATRI pourra aussi être utilisé pour certains terrains ou NFTs, en fonction de leur emplacement ou fonctionnalité.

L’avancement du développement, regroupant des équipes en interne mais aussi dans des studios en Amérique latine et en Asie, permet de viser un lancement de cet univers au 1er trimestre 2023 qui sera suivi par l’ajout de fonctionnalités, de terrains, d’attractions et de nouveaux développements.

Pour plus d’informations : https://alphaverse.com/metacoaster-alphaverse/

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

