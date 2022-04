English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 14.4.2022 klo 9.15

Marimekon maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut 32 519 336 uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttoman osakeannin tavoitteena on yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. Maksuttomassa osakeannissa annetaan uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta osaketta osakkeenomistajille, jotka olivat osakeannin täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa vastaavana ajankohtana olleiden omien osakkeiden perusteella. Maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 40 649 170 ja Marimekko Oyj:n omistamien yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 27 790 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 14.4.2022 alkaen. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille sekä ottaminen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä on suunniteltu tapahtuvaksi 19.4.2022.

Maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet eivät oikeuta Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 päättämään osinkoon.

Kaikki Marimekko Oyj:n osakkeet tuottavat jatkossa osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet, ja Marimekko Oyj:n osakkeiden ISIN-tunnus (FI0009007660) ja kaupankäyntitunnus (MEKKO) säilyvät muuttumattomina myös maksuttoman osakeannin jälkeen.

