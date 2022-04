Cegedim Insurance Solutions choisi par baloo pour déployer de nouveaux services de tiers payant innovants et personnalisés

Au-delà du tiers payant iSanté sur les segments simple et complexe,

le courtier gestionnaire baloo bénéficie, depuis début janvier,

du nouveau service de tiers payant hospitalier avec droits hébergés.

Boulogne-Billancourt, le 14 avril 2022

Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et services pour l’assurance de personnes, annonce le déploiement chez baloo, courtier gestionnaire du Groupe Candide, de l’ensemble des services de tiers payant iSanté, ainsi que d’un nouveau tiers payant sur le segment hospitalier avec droits hébergés. Cette solution vient fiabiliser le paramétrage des prestations grâce à un chargement en masse de celles-ci.

Candide, maison-mère de baloo et entreprise familiale, développe de nouveaux services pour se diversifier et répondre aux besoins et enjeux des clients et de la société de façon générale. C’est autour des valeurs communes d’entreprenariat et de transmission que baloo et Cegedim Insurance Solutions ont décidé de travailler ensemble.

Pour le courtier gestionnaire baloo, le déploiement du tiers payant iSanté, effectif depuis le 1er janvier 2022, lui permet d’améliorer sa qualité de service et de proposer de nouveaux services à ses assurés et partenaires via un accès étendu au tiers payant auprès de 260 000 professionnels répartis en France entière, 100 % des établissements hospitaliers publics et 75 % des établissements privés, en cas d’hospitalisation. Du côté de Cegedim Insurance Solutions, c’est un premier contrat signé pour un service de tiers payant s’appuyant sur BEYOND by Cegedim, son nouveau hub de services assurantiels.

En menant ce projet de déploiement du service de tiers payant iSanté, Cegedim Insurance Solutions démontre sa capacité à proposer de nouveaux services innovants et personnalisés : tiers payant hospitalier avec certification des droits et tarification en ligne, fluidification des échanges dans un écosystème complet et performant.

« Proposer à nos clients des solutions adaptées pour leur permettre d’optimiser leurs coûts tout en se recentrant sur le développement de leur activité, c’est notre cœur de métier. Avec ce projet, labellisé BEYOND by Cegedim, nous sommes fiers de contribuer à l’amélioration du tiers payant simple, complexe et hospitalier de baloo », souligne Catherine ABIVEN, Directeur Général France de Cegedim Insurance Solutions.

« Portés par une nouvelle feuille de route stratégique, nous avons engagé un plan de transformation massif visant à proposer une offre de services toujours plus en adéquation avec les besoins de nos assurés : fiabilité et rapidité de réponse, accès facilité au tiers payant dans une infrastructure garantissant la sécurité des données de santé » indique Catherine MASSE, Directrice Générale de baloo.

À propos de Cegedim Insurance Solutions :

Cegedim Insurance Solutions est une entreprise innovante au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers, en France et à l’international.

Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions SaaS (plateforme de services, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux, délégation de gestion) et des services experts (analytics) en santé et prévoyance. Notre pôle consulting, Conselium, accompagne également les professionnels de la santé et de l’assurance, au sens large, dans leurs projets tant stratégiques qu’opérationnels.

Tous les collaborateurs se mobilisent au quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et le développement personnel et professionnel.







Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com

Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @CegedimIS







À propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).







Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook







À propos de baloo :

Lancée en 2014, baloo est une société de courtage spécialisée dans la gestion de contrats collectifs d’entreprise, Santé et Prévoyance.

Basée à Marseille, baloo intervient pour le compte de partenaires (courtiers, agents généraux, compagnies d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles) et de leurs clients répartis dans toute la France.

Aujourd’hui, ce sont 400 000 bénéficiaires en Santé/Prévoyance, 900 clients ou encore 270 partenaires qui sont accompagnés au quotidien par 150 collaborateurs. baloo a réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en 2021, soit + 11 % par rapport à 2020.







Pour en savoir plus : www.baloo-gestion.fr

Et suivez baloo sur LinkedIn









