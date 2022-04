Van Lanschot Kempen: Capital Markets Day en Retail Investor Day

English Dutch

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 14 april 2022



Op woensdag 11 mei organiseert Van Lanschot Kempen een Capital Markets Day. Tijdens deze middag zal de Raad van Bestuur een update geven over de voortgang van onze lange-termijn strategie. De presentaties starten om 14.00 uur en zijn live te volgen via de videostream op onze website. De voertaal is Engels.

Programma Capital Markets Day:

Welkom en introductie door Tosca Holtland, Manager Investor Relations

Strategie en duurzaamheid door Maarten Edixhoven, Voorzitter Raad van Bestuur

Client Management & Origination door Richard Bruens, Lid Raad van Bestuur

Investment Strategies & Solutions door Erik van Houwelingen Lid Raad van Bestuur

Digitisation en technology door Arjan Huisman, Lid Raad van Bestuur en COO

Financiële resultaten door Constant Korthout, Lid Raad van Bestuur en CFO/CRO

Afsluiting door Maarten Edixhoven, Voorzitter Raad van Bestuur





Op donderdag 12 mei organiseert Van Lanschot Kempen een Retail Investor Day in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze ochtend presenteren we de strategie en financiële resultaten aan onze (potentiële) particuliere aandeelhouders. Vanaf 14 april kan men zich hiervoor aanmelden via onze website. De voertaal is Nederlands.

Programma Retail Investor Day:

Inloop met koffie

Welkom en strategie door Maarten Edixhoven, Voorzitter Raad van Bestuur

Financiële resultaten door Constant Korthout, Lid Raad van Bestuur en CFO/CRO

Private Banking-propositie door Jacqueline van der Voort, Director Executives

Vragen

Afsluiting

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat we proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Bijlage